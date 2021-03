Jawaban Agnez Mo Ketika Ditanya tentang Perawatan Kulit

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar Agnez Mo tentu tahu bahwa penyanyi 34 tahun itu memiliki kulit sehat yang terawat. Dia sering mengunggah fotonya di Instagram tanpa menggunakan riasan apa pun. Namun, tak banyak yang tahu cara Agnez merawat kulitnya.

Perawatan kulit Agnez ternyata jadi salah satu hal yang membuat penasaran penggemar. Dalam sesi Tanya jawab dengan MTV Asia pekan ini, penyanyi itu pun menjawabnya dengan santai. Dia memakai tanktop putih dengan kalung rantai berwarna emas dari Louis Vuitton.

“Perawatan kulit terbaik adalah menyingkirkan toxic food (makanan beracun) dan toxic people (orang-orang beracun),” kata Agnez tegas.

Dia mengatakan cara itu sangat membantu menghilangkan kerutan halus di wajah. Dia juga tidak peduli pada haters yang banyak mengkritiknya. Untuk diketahui, selain memiliki banyak penggemar, Agnez juga punya banyak pembenci atau haters yang selalu mengkritik segala hal dalam hidupnya, mulai dari karier hingga cara berpakaian.

“Dan sekali lagi menyingkirkan makanan beracun dan orang-orang beracun. Ooh, saya berharap saya bisa menjelaskan dengan lebih baik, tapi ya begitulah,” kata dia.

Dua tahun lalu, Agnes Mo mengunggah fotonya bangun tidur, tanpa riasan sama sekali di Instagram. Foto itu memperlihatkan dengan jelas wajah polos Agnes yang dipenuhi bercak cokelat di beberapa bagian.

Foto itu mendapat komentar yang beragam. Ada yang memuji penampilan keberanian Agnez Mo tampil tanpa riasan, banyak pula yang fokus pada frecklesnya.

Agnez mengunggah cuplikan video tanya jawab itu di Instagramnya, Kamis, 25 Maret 2021. Banyak yang fokus pada bibirnya yang terlihat berbeda. Tapi banyak pula yang berharap dia dijauhi dari toxic people.

“Great one Ag! We do not need toxic people in our life for sure! Btw loved your necklace! My fave one,” tulis pemilik akun @ilovejennyphotographs di kolom komentar.

“Semoga yang sekarang gak jadi toxic ya, hm…versi kamu,” tulis @agnezmosite, salah satu akun penggemar Agnez Mo.