Gaya Isyana Sarasvati Disebut Mirip Cheon Seo Jin dan Member Girlband Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Isyana Sarasvati menarik perhatian warganet setelah tampil sebagai juri The Voice Kids Indonesia pada Kamis, 25 Maret 2021. Penyanyi 27 tahun itu disebut mirip dengan Cheon Seo Jin, karakter yang dimainkan Kim So Yeon di drama Korea The Penthouse 2 yang tayang setiap akhir pekan.

Dalam foto hitam putih yang diunggah di Instagram, Isyana duduk di kursi juri mengenakan gaun lengan panjang berwarna gelap dengan aksen ruffle putih dada dan di ujung lengannya. Dia mengenakan kalung mutiara dan anting hop. Sebuah face shield menutupi seluruh bagian wajahnya.

Hal yang membuatnya mirip Cheon Seo Jin adalah gaya rambutnya yang dicepol rendah dengan belahan tegas di bagian depan.

Isyana Sarasvati (Instagram/@isyanasarasvati)

“Lah kirain Cheon Seo Jin,” kata pemilik akun @nugrah.sh di kolom komentar.

“Teh Iis rambutnya digituin jadi mirip Cheon So Jin haduuh,” tulis @erineind95, pengikutnya yang lain.

Dalam drama tersebut, Cheon Seo Jin adalah penyanyi sopran legendaris Korea yang memiliki ambisi besar untuk dirinya sendiri dan anaknya. Dia menjabat sebagai direktur salah satu sekolah seni paling favorit di negara itu. Sebagai penyanyi dan direktur sekolah, dia kerap tampil elegan dengan rambut dicepol rendah dan pakaian elegan.

Baca juga: Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra Punya Cara Khusus Mengatasi Pertengkaran

Foto Isyana yang disebut mirip Cheon Seo Jin sebenarnya merupakan penampilannya sebagai juri sekaligus coach di edisi sebelumnya. Pekan ini, Isyana berganti gaya dengan mengenakan dress yang membuatnya terlihat bak personel girlband Korea.

Dalam foto yang diunggah di Instagram, Jumat, 26 Maret 2021, Isyana mengenakan dress merah lengan panjang motif kotak-kotak. Dress tersebut dihiasi dengan kerah putih lebar dan kancing mutiara. Sebagai aksesori, dia mengenakan ikat pinggang putih dan sepatu bot dengan hak mungil.

Isyana Sarasvati (Instagram/@isyanasarasvati)

“Posa pose terakhir sebelum pulang suting tigusruk,” kata dia di keterangan.

Selain pakaiannya yang terlihat lebih muda, Isyana juga berdandan bak remaja. Dia mengepang dua rambutnya, mengenakan headband merah yang serasi dengan bajunya, lipstik merah, serta eye liner bersayap.

“Member ke 6 Red Velvet,” tulis pemilik akun @mhsyfraa

”Mirip idol @taeyeon_ss SNSD kak,” kata @lorensiapurba.

Isyana Sarasvati (Instagram/@isyanasarasvati)

Sebelumnya, Isyana Sarasvati tampil elegan dengan gaun cokelat dari bahan beludru dengan lengan balon transparan. Ada detail bordir gambar kuda dan rumput di bagian pinggangnya.

Menyesuaikan gaunnya, Isyana Sarasvati memiih riasan bernuansa cokelat yang membuatnya tampil natural. Rambut panjangnya digerai sederhana tanpa aksesori.