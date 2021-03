Priyanka Chopra Unggah Foto Setahun setelah Miss World, Wajahnya Tampak Berbeda

TEMPO.CO, Jakarta - Priyanka Chopra mengunggah foto lamanya saat dia masih berusia 19 tahun atau setahun setelah dinobatkan jadi Miss World 2000. Dia usia tersebut, istri Nick Jonas itu sedang menjalani karier sebagai model.

Di foto itu Chopra terlihat lebih kurus. Dia mengenakan bikini yang dipadukan piama berwarna putih. Dengan rambut tergerai, dia berpose dengan kedua tangan diletakkan di pinggang.

“Malu? Belum pernah mendengar tentang itu sama sekali di usia 19 tahun!!” kata dia, Kamis, 25 Maret 2021. Perempuan 38 tahun itu juga menambahkan hashtag #BindiandBikini di unggahan tersebut.

Chopra tampak mengenakan bindi panjang, tanda merah di dahi yang biasa digunakan perempuan India, yang popular di era 1990-an.

Banyak penggemar menanggapi foto itu, sebagian mengatakan wajahnya hampir tak dikenali. Sebagian lagi menyinggung operasi plastik yang pernah dia lalukan.

"Terlihat sangat berbeda," kata @danarex, salah pengikutnya.

Belum lama ini, Chopra meluncurkan memoarnya, Unfinished. Di buku itu dia menceritakan perjalanan hidupnya, termasuk kisah dia melakukan operasi hidung di tahun 2001 atau saat dia berusia 19 tahun. Itu sebabnya, wajahnya di foto ini tampak sedikit berbeda dengan wajahnya saat ini.

Dalam memoar tersebut, Chopra mengatakan bahwa operasi hidung itu dilakukan setelah dia mengetahui adanya polip di rongga hidunganya. Karena merasa tak nyaman, dia ingin membuangnya. Tapi itu butuh operasi.

Saat operasi, dokter secara tidak sengaja memotong bagian hidungnya sehingga bentuknya mengerikan. Dia sedih karena tak lagi mengenali wajahnya.

Kesedihannya bertambah ketika dia menjadi sorotan dan kehilangan dua proyek film di saat dia baru memulai kariernya berakting. Akhirnya dia melakukan beberapa kali operasi korektif untuk mengembalikan bentuknya.

Akhir-akhir ini Chopra sering mengunggah foto-foto lamanya. Beberapa hari lalu dia mengejutkan penggemarnya dengan unggahan penuh gaya di Instagram, mengenakan gaun merah Balenciaga yang modis.

Chopra kini jadi salah satu perempuan sibuk. Filmnya, The White Tiger, baru saja dirilis di Netflix. Dia juga merilis film Hollywood baru di We Can Be Heroes. Priyanka Chopra baru-baru ini menyelesaikan jadwal syuting film terbarunya Text For You di London. Baru-baru ini dia muncul di acara bincang-bincang Oprah Winfrey, Super Soul. Beberapa film sedang dia kerjakan, termasuk Matrix keempat.