Selain Kris Jenner, Kourtney Jadi Panutan Khloe Kardashian Co-Parenting

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian mengambil contoh dari keluarga campurannya sendiri untuk mencari tahu apa yang terbaik untuk metode pengasuhan bersama dengan Tristan Thompson.

Pada hari Kamis, bintang reality Keeping Up with the Kardashians, secara virtual berbicara dengan Drew Barrymore di acara bincang-bincang CBS-nya untuk membahas bagaimana rasanya tumbuh dalam rumah tangga ibunya Kris Jenner, mendiang ayah Robert Kardashian dan ayah tiri, Caitlyn Jenner.

"Saya tidak bisa mengambil pujian," kata salah satu pendiri Good American tentang dinamika pengasuhan bersama dengan Thompson, seperti dilansir dari laman People. "Pertama-tama saya memiliki orang tua saya, ibu saya, ayah saya, dan ayah tiri saya, trilogi itu seperti yang paling akhir karena apa yang mereka tanamkan dalam diri kita dan apa yang mereka tunjukkan kepada kita, dan saya rasa saya tidak mengerti betapa dewasa dan hormat dan mencintai saya tiga orang tua sampai Anda menempatkan diri Anda dalam situasi yang sama. "

Kris dan Caitlyn menikah pada April 1991, hanya sebulan setelah bercerai dari Kardashian. Kemudian pada 2013, mereka berpisah setelah 22 tahun menikah, dua tahun sebelum Caitlyn secara terbuka keluar sebagai transgender.

Khloe mengakui awalnya ayah dan ayah tirinya tidak mudah menghadapi situasi itu. Namun akhirnya ayah saya akan datang seminggu sekali untuk makan malam keluarga. Ayah dan ayah tirinya bermain golf sekali seminggu. "Jadi saya memiliki mereka sebagai contoh," kata Khloé kepada Barrymore.

Selain itu, ibu satu anak, yang memiliki putri yang sama dengan True dengan Thompson, menyebut kakak perempuannya Kourtney Kardashian dan Scott Disick, yang berbagi tiga anak, contoh lain dari pengasuhan bersama yang positif.

"Kemudian saya memiliki saudara perempuan saya Kourtney dan saya masih memanggilnya saudara laki-laki saya, Scott, begitu banyak contoh bagus sehingga saya tidak berpikir kita membiarkan satu sama lain melakukan sesuatu yang kurang dan kita bisa belajar dari satu sama lain," kata Khloé.

Juga, keluarga besarnya menjadi teladan bagi komunitas tempat dia ingin putrinya True dibesarkan. "Saya memiliki begitu banyak saudara laki-laki dan perempuan, jadi saya ingin memiliki saudara kandung untuk True," katanya tentang memiliki lebih banyak anak. "Dengan pandemi Covid-19, saya telah melakukan IVF dan semua hal semacam itu dan itu lebih menantang di tahun karantina, tapi saya pasti melakukannya."

Selama pemutaran perdana musim terakhir KUWTK minggu lalu, Khloé dan Thompson berbicara tentang mengandung anak lagi bersama dan bagaimana mereka tidak akan hamil dengan cara alami.

"Saya telah melihat begitu banyak pertumbuhan dan begitu banyak perubahan di Tristan, yang sangat saya syukuri. Jadi saya senang bahwa Tristan ikut serta dengan mengubah beberapa telur beku saya menjadi embrio," kata Khloe Kardashian di acara itu. menampilkan video tentang suntikan hormon suntik dan rekaman dari proses pengambilan sel telurnya.

