Cucu Ratu Elizabeth II, Zara Tindall, Melahirkan Anak Ke-3 di Kamar Mandi

TEMPO.CO, Jakarta - Cucu Ratu Elizabeth II, Zara Tindall, melahirkan anak ketiganya dengan suami, Mike Tindall, pada Minggu, 21 Maret 2021. Bayi laki-laki yang dinamai Lucas Philip itu merupakan cucu kelima Putri Anne dan cicit ke-10 Ratu.

"Ratu dan Duke of Edinburgh senang dengan berita itu dan berharap untuk bertemu dengan cucu buyut ke-10 mereka jika keadaan memungkinkan," demikian pengumuman yang dibuat Istana Buckingham di Inggris.

Bayi laki-laki itu lahir dengan dengan cara yang dramatis. Mike mengungkapkan di podcast The Good, The Bad & The Rugby, bahwa putranya lahir di kamar mandi di rumahnya.

"Seorang bayi laki-laki tiba di rumahku!" katanya di podcastnya hari Rabu, 24 Maret 2021.

Untungnya, ada teman Zara bersama mereka. Dia menyadari bahwa mereka tidak akan sampai di rumah sakit tepat waktu saat akan melahirkan.

"Jadi, lari ke gym, ambil tikar, ke kamar mandi, naikkan tikar ke lantai, turunkan handuk," kata Mike.

Dia tertawa ketika mengingat pengalaman dramatis itu. "Untungnya, bidan, yang akan menemui kami di rumah sakit tidak terlalu jauh, jadi dia menyetir," kata dia.

Bidan pertama tiba ketika Zara siap melahirkan dan bidan kedua datang tepat saat kepala bayi keluar.

Baca juga: Cucu Ratu Inggris Menikahi Atlet 'Rugby'

Mike mengatakan bahwa Zara mengalami kontraksi sepanjang malam. Jadi mereka sebenarnya sudah bersiap, termasuk mengungsikan kedua anak mereka, Mia dan Lena.

Setelah melahirkan, kondisi Zara dan bayinya baik-baik saja. Bahkan Zara cepat pulih. Sehari setelahnya, Mike dan Zara sudah bisa jalan pagi bersama.

Nama Lucas Philip dipilih untuk memberikan penghormatan kepada kakek Zara, Pangeran Philip, yang berulang tahun ke-100 pada Juni.

Kehamilan Zara Tindall diumumkan Mike pertama kali dalam podcastnya pada Desember 2020. Saat itu dia mengatakan bahwa ada Tindall ketiga dalam perjalanan.

"Aku ingin laki-laki kali ini. Aku punya dua perempuan. Aku ingin laki-laki, tapi aku akan menyukainya apa pun (jenis kelaminnya), apakah itu laki-laki atau perempuan tapi tolong jadilah laki-laki!" kata atlet rugby yang menikah dengan Zara Tindall pada 2011 itu.