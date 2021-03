Sebaiknya Hindari Makan Cokelat Sebelum Tidur, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah lelah beraktivitas sehari penuh tentu yang Anda inginkan adalah tidur nyenyak dan berkualitas. Namun makan sesuatu yang salah sebelum tidur dapat benar-benar mengacaukannya. Beberapa ahli menyebutkan makanan yang harus dihindari makan larut malam, dan salah satunya adalah cokelat.

"Sebanyak saya menikmati sepotong cokelat hitam, saya telah belajar cara keras untuk tidak makan cokelat setelah jam 5 sore," kata dokter naturopati Erin Stokes, direktur medis ND dan MegaFood, seperti dilansir dari laman Well and Good. Cokelat hitam menawarkan banyak manfaat bagi kesehatan — mengandung antioksidan yang dapat membantu mengurangi stres dengan menurunkan kadar kortisol, misalnya — lebih baik memakannya sebagai pencuci mulut makan siang, menurut ahli diet Tracy Lockwood Beckerman.

Cokelat mengandung kafein, yang membuat Anda sulit tertidur dan membuat Anda tidak bisa mencapai tahap tidur nyenyak yang Anda butuhkan untuk merasa istirahat, menurut Stokes.

"Tubuh Anda akan mencoba memproses kafein, gula, dan lemak pada saat yang sama ketika idealnya, sistem saraf Anda harus masuk ke mode parasimpatis, alias mode 'istirahat dan cerna'," kata Stokes. Cokelat juga mengandung senyawa yang disebut theobromine, yang merupakan antioksidan yang dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan resistensi insulin namun memengaruhi tubuh Anda seperti halnya kafein.

Tentu, makan beberapa kotak cokelat hitam tidak persis sama dengan meminum minuman dingin sebelum tidur. "Ini mungkin sebagian kecil dari jumlah kafein dalam secangkir kopi, tetapi itu harus ditandai terutama jika Anda sulit tidur," kata Beckerman. Meskipun jumlah kafein dalam cokelat minimal, beberapa orang akan merasakan efeknya lebih dari yang lain jika dimakan sebelum tidur. "Ingat tubuh setiap orang berbeda. Beberapa orang bisa minum espresso tepat sebelum tidur dan tidur nyenyak, sementara yang lain tidak bisa tidur sekejap pun setelah mengoles setengah batang cokelat hitam."