Kris Jenner dan Chrissy Teigen Kolaborasi Rilis Produk Perawatan Diri Alami

TEMPO.CO, Jakarta - Kris Jenner dan Chrissy Teigen berkolaborasi membuka bisnis bersama. Bintang Keeping Up with the Kardashians, 65, dan penulis buku masak Cravings, 35, itu bergabung dengan pendiri Good American Emma Grede untuk merilis rangkaian produk pembersih rumah dan perawatan diri yang disebut Safely.

Produk Safely mencakup krim tangan, sabun tangan, pembersih tangan, pembersih kaca, pembersih universal, dan banyak lagi. Diluncurkan pada Kamis, 25 Maret 2021, Safely didedikasikan untuk pembersihan dengan aroma aromaterapi alami.

Video lucu yang memperkenalkan merek di atas menunjukkan Jenner dan Teigen berbincang-bincang tentang konsep ramah lingkungan dan ramah keluarga.

"Saya ingin lini produk saya sendiri karena, sejujurnya, setiap orang sudah memilikinya - saya bahkan punya satu," canda pengusaha Cravings dalam klip tersebut, seperti dikutip People, Senin, 22 Maret 2021. Dia mengaku sangat senang bekerja dengan ahli branding, Kris Jenner, pada proyek berikutnya.

Jenner juga mengaku senang bekerja dengan Teigen, sambil menambahkan bahwa dia berharap ide-ide Teigen tidak terlalu bodoh.

Sebelumnya istri John Legend itu sempat berbagi ide bisnis dengan Jenner, seperti paket jet anjing dan spageti yang telah dikunyah. tak ada ide itu yang disetujui.

"Aku hanya ingin tempat di mana aku bisa mengeluarkan, di mana aku bisa menyampaikan ide-ideku dengan aman," teriak Teigen. Di situlah Jenner dapat ide.

Berfokus pada kata "aman" yang dicetuskan Chrissy Teigen, Jenner mengatakan mereka harus membuat rangkaian produk pembersih super efektif, nabati, yang cukup aman untuk seluruh keluarga. "Kita bahkan dapat menggunakannya untuk mencuci tangan."

Selain buku masaknya, Teigen memiliki sederet peralatan masak, Cravings by Chrissy Teigen. Sementara, Kris Jenner telah membantu anak-anaknya menjadi maestro bisnis selama bertahun-tahun dengan merek masing-masing, termasuk Kylie Cosmetics, Good American, Skims, dan Arthur George Socks. Dia juga baru-baru ini mengajukan merek dagang untuk merek kecantikannya sendiri.