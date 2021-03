Alasan Jennifer Bachdim Mandikan Bayi Cukup Dua Kali Seminggu

TEMPO.CO, Jakarta - Seberapa sering sebaiknya bayi dimandikan? Kebanyakan orang di Indonesia memandikan bayinya setiap hari, tapi Jennifer Bachdim cukup memandikan anak ketiganya, Kiyoji, dua kali seminggu.

Jennifer mengungkapkan rutinitas memandikan bayinya dalam sebuah unggahan di InstagramStory, menjawab pertanyaan seorang pengikutnya.

“2 kali seminggu, usually twice a week. I don’t bath him everyday because it can dry out his skin,” kata model 33 tahun itu, Minggu, 21 Maret 2021.

Unggahan itu ternyata memancing banyak respons pengikutnya. Banyak yang bertanya, jika hanya dua kali seminggu, bagaimana membersihkan tubuh Kiyoji di hari lainnya?

“Setiap hari dilap-lap pakai air hangat, tetap massage setiap hari tapi cuma mandi dua kali seminggu. Kalau mandi setiap hari tidak bagus untuk kulit newborn baby,” tulis istri pesepak bola Irfan Bachdim itu.

Waktu mandi mungkin menjadi bagian dari ritual menyenangkan bagi bayi, tetapi dokter sebenarnya memang tidak merekomendasikan mandi setiap hari. Paparan air yang berlebihan dapat menghilangkan kelembapan kulit dan memperburuk kondisi seperti eksim. Apalagi jika mengandung produk mandi bayi yang mengandung pewarna dan pewangi. Sebaliknya, jika terlalu jarang memandikannya juga dapat memperburuk eksim dan menyebabkan infeksi lainnya.

American Academy of Pediatrics atau APP menyarankan bayi yang baru lahir dimandikan pertama kali sekitar 24 jam setelah lahir. Setelah itu, memandikan bayi cukup tiga kali seminggu hingga ulang tahun pertamanya.

“Seiring bertambahnya usia dan lebih banyak bergerak, bayi mungkin memerlukan mandi ekstra. Tapi secara umum, aturan ini cukup selama area popok dibersihkan dengan benar pada setiap penggantian popok,” kata Scott Grant, dokter anak di Detroit Medical Center’s Children's Hospital, Michigan, Amerika Serikat, yang dikutip Parents.

Untuk bayi laki-laki, tarik perlahan kulup untuk membersihkan area di bawahnya. Untuk anak perempuan, area di sekitar vagina memiliki lipatan serupa yang harus dibersihkan dengan baik.

Jangan ragu menggunakan lotion bayi. Sebab, kata Grant, mengaplikasikan lotion setiap hari dapat membantu mencegah eksim.

“Jadi ini mungkin pengganti yang berguna untuk waktu mandi dalam rutinitas waktu tidur. Ini sangat penting terutama untuk bayi yang telah menunjukkan tanda-tanda eksim atau memiliki saudara kandung atau orang tua penderita eksim,” kata Grant.

Jennifer Bachdim melahirkan Kiyoji pada 1 Maret 2021. Sebelumnya, dia dan Irfan telah memiliki dua anak, Kiyomi dan Kenji, yang masing-masing berusia 9 dan 7 tahun.