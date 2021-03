Bebe Rexha Pamer Jerawat dan Strech Mark, Ada Pesan Body Positivity

TEMPO.CO, Jakarta - Bebe Rexha enggan pakai filter dan photoshop. Penyanyi itu mengunggah video TikTok tanpa filter yang memperlihatkan beberapa bagian tubuhnya yang alami untuk menyampaikan pesan positif.

Dalam video itu Bebe memperbesar tampilan wajah tanpa riasan dan stretch mark di perutnya yang telanjang. Dia memutar lagu "Humble" Kendrick Lamar, menampilkan lirik, "I'm so fucking sick and tired of the Photoshop Show me something natural."

Rambutnya juga dalam keadaan alami, dengan poni berantakan di dahinya, yang dia goyang dengan percaya diri.

Selain mengunggah klip tersebut di TikTok, Bebe juga membagikannya ke Instagram, dan mendapat banyak dukungan.

Demi Lovato muncul di bagian komentar dan menulis, "YASSSS," dengan banyak emoji.

Ratusan penggemar juga berterima kasih kepada Bebe karena menunjukkan hal yang nyata dan memberi mereka kepercayaan diri untuk mencintai dan merangkul diri sendiri.

Bebe telah lama menjadi pendukung body positivity, dan telah blak-blakan tentang standar yang ditetapkan untuk wanita di masyarakat. Pada November, dia difoto oleh paparazi di pantai dengan pakaian renang, tetapi ingin memastikan penggemarnya tahu bahwa foto-foto itu bukanlah representasi akurat dari dia yang sebenarnya. Untuk membuktikannya, dia mengenakan pakaian renang yang sama dan memposting versi tubuhnya yang tidak diedit tanpa pencahayaan kamera paparazi.

Dia juga ingin penggemar tahu bahwa dia tidak terlalu kurus, jadi dia menyarankan orang tidak percaya begitu saja dengan apa yang ada di Internet.

"Seperti inilah tampangku saat mengenakan pakaian renang. Ini tubuh saya, tanpa filter, oke?" kata dia, menjelaskan bahwa dia juga paha yang besar.

Baca juga: Cerita Bebe Rexha Ditolak Desainer karena Dianggap Gendut

Penyanyi 31 tahun itu mengakui bahwa melihat foto-fotonya dari paparazi yang mengenakan pakaian renang terkadang membuatnya kacau, tetapi pada akhirnya, dia bangga dengan tubuhnya.

"Saya berusaha untuk sehat dan menghormati apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya suka makan dan saya juga minum obat yang membuat saya sangat sulit menurunkan berat badan," kata Bebe Rexha.