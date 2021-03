Berisiko Keguguran, Khloe Kardashian Ingin Punya Anak Lagi dengan Ibu Pengganti

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian menginginkan seorang anak lagi bersama Tristan Thompson. Namun, dia menyadari bahwa dia memiliki risiko keguguran yang tinggi.

Dalam klip baru dari Keeping Up with the Kardashians menjelang pemutaran perdana musim terakhir seri Kamis, 18 Maret 2021, Khloe menanyakan tentang ibu pengganti atau surrogate kepada kakaknya, Kim Kardashian. Seperti diketahui, dua anak terakhir Kim, Chicago dan Psalm, lahir dari ibu pengganti karena Kim juga memiliki risiko tinggi mengalami keguguran.

Kepada Kim, Khloe mengatakan bahwa dokternya mengatakan dia bisa mengalami kehamilan berisiko tinggi hamil lagi. Dia mengatakan dokternya prihatin setelah pemeriksaan kesehatan baru-baru ini.

"Saya tidak akan membahas secara spesifik di depan kamera, tetapi mereka mengatakan peluang keguguran saya sampai 80 persen. Saya juga hampir keguguran saat hamil True pada awalnya," tambahnya tentang putrinya yang akan berusia 3 tahun bulan depan.

Dia pun terkejut atas keterangan dokter. Dia merasa mengalami banyak hambatan ketika ingin membawa lebih banyak cinta ke dalam hidupnya, juga keluarganya.

Kim lalu menceritakan pengalamannya menggunakan ibu pengganti. Dia mengaku pengalamannya menyenangkan. Meski dua anaknya tidak dia kandung atau lahirkan secara langsung, cinta yang dia rasakan untuk mereka tetap sama dengan dua anak lainnya yang dia lahirkan.

"Tidak ada perbedaan, kecuali ada orang lain yang mengandungnya," kata Kim.

Khloe mengaku senang punya pilihan lain untuk memiliki anak. Tapi pengalamannya saat hamil True sangat menyenangkan.

"Mengetahui saya mungkin tidak akan pernah merasa seperti itu lagi, itu menakutkan, ini membuat stres. Itu menghancurkan hati saya," kata salah satu pendiri Good American itu.

Sebuah sumber mengatakan kepada People awal bulan ini bahwa Khloe Kardashian berdedikasi untuk memiliki lebih banyak anak, tetapi sering kali frustrasi memikirkan prosesnya.