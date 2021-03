Crystallure Precious Makeup Halal Premium dengan Manfaat Skincare

Crystallure Precious, lini makeup halal premium Cyrstallure by Wardah. dok. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap wanita mendambakan kulit yang sehat dan bercahaya. Selain dengan rangkaian produk skincare sehari-hari, makeup pun kini dapat memberikan manfaat perawatan kulit. Makeup tak hanya menutupi kekurangan pada wajah tapi juga menonjolkan kecantikan kulit.

Seperti dalam rangkaian produk makeup halal Crystallure Precious, yang mengusung konsep youthfull radiant healthy look, membuat kulit terlihat muda, sehat dan bercahaya. Lini makeup Crystallure by Wardah ini mengandung Crystalline Gold Powder yang berfungsi untuk mengurangi tampilan garis halus pada kulit wajah sehingga memberikan hasil akhir kulit sehat bercahaya.

Perawatan kulit yang sehat dan bercahaya merupakan investasi jangka panjang. Meski dalam prosesnya, banyak hal yang mempengaruhi kulit dari dalam mau pun dari luar. Selain mengaplikasikan produk skincare, kecantikan kulit ini bisa lebih terpancar dengan menggunakan makeup dengan kandungan khusus yang membantu kulit terlihat lebih sehat.

“Dengan formulasi molekul emas yang terdapat pada setiap produk Crystallure Precious mampu menjawab kebutuhan para wanita akan kombinasi produk makeup & skincare. Dengan youthful radiance benefit dari Crystallure Precious membuat kecantikan kulit sehat lebih dapat terpancar seketika,” ujar Dini Ardi, VP Product Innovation & Development PT Paragon Technology and Innovation, dalam keterangan resminya peluncuran Crystallure Precious secara virtual, Rabu 17 Maret 2021.

Peluncuran Crystallure Precious, lini makeup halal premium Crystallure by Wardah, secara virtual Rabu, 17 Maret 2021. dok. Istimewa.

Inovasi terbaru Crystallure Precious ini menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang didukung dengan riset mendalam mengenai kebutuhan konsumen akan produk-produk kecantikan. Kandungan utama Crystalline Gold Powder di dalamnya dilengkapi dengan Moist-Lock Agent yang berfungsi sebagai antioksidan untuk menutrisi kulit, memberikan kelembaban, dan mencegah makeup cakey pada kulit. Ditambah Finest Spherical Powder yangberfungsi untuk menyamarkan masalah kulit seperti kerutan dan garis halus, sehingga kulit tampak lebih sehat dan halus seketika.

Ada 4 rangkaian produk Crystallure Precious dari bedak hingga lisptik. Crystallure Precious Luminizing Silk Powder Foundation, bedak yang mengandung foundation dengan finest spherical powder yang dapat menyamarkan garis halus di wajah dan mampu bertahan selama 12 jam.Teksturnya yang sangat ringan selembut sutra mampu menempel pada kulit dengan baik dengan hasil akhir yang halus dan coverage medium to full buildable.

Crystallure Precious All Day Corrective Concealer, concealer cair dalam bentuk click yang praktis yang dapat digunakan hingga 8 jam di kulit wajah. Dengan teknologi silicone applicator yang presisi dan higienis juga mengandung serum pencerah dari ekstrak magnolia, dengan hasil coverage tinggi, matte, dan tidak cracky.

Crystallure Precious Lustre Prism Blush, blush on multifungsi yang dapat tahan lama hingga 8 jam. Terdiri dari 4 warna dalam 1 palette (3 warna blush dan 1 highlighter). Dengan pearlizing pigment produk ini dapat menambah radiance dan finest color pigment untuk hasil akhir yang intense buildable, dan adhesive.

Terakhir, Crystallure Precious Liquid Lip Couture, lip cream glossy yang ringan, mudah dioleskan dan warnanya langsung keluar dalam sekali pulasan. Hasil akhir glossy intense yang natural dan sehat, memberikan kelembaban yang nyaman selama digunakan.

Elsa Maharani, Head of Public Relations PT Paragon Technology and Innovation menambahkan seriing dengan peluncuran makeup halal premium ini, Crystallure Precious juga menggelar kampanye Beauty Through Eternity. “Kami mengajak perempuan untuk mencintai diri sendiri dengan menjaga kesehatan dan penampilan kulit dalam berbagai situasi, dan semua perempuan berhak untuk memiliki tampilan kulit yang sehat bercahaya di usia berapapun,” uajrnya.