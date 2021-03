Air Rumi Makan MPASI, Irish Bella Sedih Merasa Mulai Tidak Dibutuhkan

TEMPO.CO, Jakarta - Irish Bella mulai memberikan makanan pendamping air susu ibu (ASI) atau MPASI kepada anaknya, Air Rumi Akbar 1453, yang berusia tepat enam bulan pada 18 Maret 2021. Seperti ibu lainnya, dia merasa bersemangat sekaligus deg-degan. Tapi ada sedikit kesedihan yang terselip di antara kebahagiaannya.

“Kalau aku pribadi merasa agak sedih sedikit karena pasti mau nggak mau ASI-nya akan sedikit-sedikit berkurang. Dia akan lebih kenyang karena ada makanan tambahan,” kata Irish di vlog terbarunya “Perdana Irish Masak MPASI Baby Air” yang tayang di kanal YouTube Aish TV, Rabu, 17 Maret 2021.

Irish melanjutkan, selama ini Air Rumi mendapatkan nutrisi dari ASI yang dia berikan secara eksklusif. Artinya anaknya bersama aktor Ammar Zoni itu sangat tergantung padanya. Tapi kini Air Rumi mulai makan MPASI yang bisa dibuatkan oleh siapa saja.

“Kalau ASI kan benar-benar dari ibunya. Aku jadi ngerasa sedikit tidak dibutuhkan lagi,” kata perempuan berusia 24 tahun itu dengan muka sedih.

Meski demikian, aktris sinetron Cinta Suci itu bersemangat membuatkan Air Rumi makanan pertamanya. Dia menyiapkan ikan salmon, kentang, dan bayam. Untuk tambahan, dia juga menyiapkan keju, butter, kaldu, dan minyak zaitun.

“Makanan pertama harus adekuat. Harus ada protein, karbo, lemak tambahan, pokoknya semua yang dibutuhkan baby. Begitu baby masuk enam bulan, gap energi yang dibutuhkan dari ASI makin berkurang karena dia dia makin aktif. Dia butuh energi tambahan dari MPASI,” kata Irish yang menyiapkan sendiri makanan Air Rumi.

Irish ingin MPASI yang diberikan benar-benar kaya nutrisi agar anaknya tidak mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi. Sebab, kurang nutrisi bisa mengganggu pertumbuhan bayi kelak.

Selain bernutrisi, Irish juga ingin memberikan makanan yang lezat. Itu sebabnya dia menambahkan cita rasa dari keju, butter, kaldu ayam kampung, dan minyak zaitun.

“Ada orang tua yang nggak mau pake rasa, tapi kata dokter it is okay ada rasanya. Jadi pengalaman pertama dia enak jadi dia ketagihan. Aku sih pribadi nggak mau pake garam dulu. Asinnya dari keju dan gurihnya dari kaldu ayam,” tutur Irish.

Irish Bella melahirkan Air Rumi Akbar 1453 pada 18 September 2020 dengan berat 3,4 kilogram dan panjang 48 sentimeter.