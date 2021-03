Billie Eilish Ubah Warna Rambut Hijau Ikoniknya jadi Blonde

TEMPO.CO, Jakarta - Billie Eilish memulai era barunya. Dia mengubah warna rambut ikoniknya menjadi pirang terang dengan potogan layer yang apik dan poni tirai yang trendi. Rambut hitam dengan akar hijau neon khasnya terakhir terlihat di Grammy Awards 2021 akhir pekan lalu.

Penyanyi 19 tahun itu memamerkan rambut barunya dalam sebuah unggahan video di Instagram, Rabu, 17 Maret 2021. Dalam unggahan itu dia muncul tiba-tiba dari arah bawah dengan rambut pirang barunya, lalu tertawa.

"Apakah kamu menebak dengan benar?" tulis dia di keterangan.

Meskipun warnanya mengejutkan para pengikutnya, penggemarnya sudah mengantisipasi perubahan rambutnya dalam beberapa bulan ini. Pada Desember lalu, peraih penghargaan Record of The Year untuk lagu "Everything I Wanted" itu mengumumkan akan melakukan perubahan pada rambutnya setelah film dokumenternya, Billie Eilish: World's A Little Blurry, keluar.

"Ini akan menjadi akhir dari sebuah era. Aku akan memberimu era baru," kata dia ketika itu.

Dia juga bercanda akan menahan musik barunya kecuali spekulasi tentang penampilannya berhenti. "Saya membuatkanmu album f-king. Aku tidak akan mengeluarkannya jika kamu terus mengolok-olok rambutku."

Warganet mengatakan bahwa Eilish mengenakan wig selama berhari-hari. Penyanyi itu juga sering memakai topi dan syal akhir-akhir ini, bahkan mengenakan bucket hat saat dia membawa pulang empat penghargaan di Grammy Awards 2021.

Billie Eilish tampil dengan rambut mullet hitam berakar hijau sejak 2019. Warna itu tidak sengaja dia pilih setelah mati-matian berusaha menghilangkan pewarna biru. Dia lalu mengecat rambutnya jadi hitam dan akar hijau, tetapi overdosis bahan kimia membakar sebagian ujung depannya sehingga terpaksa memotongnya. Jadilah dia memiliki rambut mullet.

Sebelumnya dia sering bergonta-ganti warna rambut, dari perak, ungu, hitam, dan berbagai varian biru. Namun, Billie Eilish terlahir dengan rambut pirang alami. Jadi, sebenarnya dia kembali ke warna rambut aslinya.