Nikita Willy dan Adiknya Membuat Tampilan Makeup Mirip Seol In Ah

Nikita Willy (kiri) makeup ala aktris Korea Seol In Ah (kanan). Youtube/Nikita Willy Official

TEMPO.CO, Jakarta - Nikita Willy kerap mendapat komentar bahwa ia mirip dengan aktris Korea Seol In Ah. Aktris Korea itu mencuri perhatian lewat perannya sebagai Jo Hwa Jin, selir Raja Ceholjong, dalam drama Korea Mrs. Queen. Dalam vlog Youtube pertamanya dengan adiknya, Winona Willy atau yang disapa Nona, mereka membuat tampilan makeup ala Seol In Ah.

Nikita mengaku bahwa ia sering mendapat pesan di Instagram, bahwa ia mirip dengan Seol in Ah. “Aku sering mendapat DM, yang bilang aku mirip aktris yang berperan di drama Korea Mrs Queen,” ujarnya.

Nona pun menimpali kakaknya memang memiliki kemiripan dengan Seol In Ah. “Ada bagian-bagian yang mirip sama kamu, jadi kaya versi Indonesianya, Seol In Ah kali ya kakakku,” ujarnya. Ia nampak bersemangat untuk mendandani kakaknya seperti tampilan makeup Seol In Ah.

Nona mulai dengan menghapus eyeliner, lipstik dan makeup mata Nikita. Lalu mengaplikasikan powder foundation dengan warna yang sedikit lebih terang untuk menyamai warna makeup Seol In Ah.

Dengan jarinya dia mengaplikasikan eyeshadow di kelopak mata Nikita, dilanjutkan dengan highlighter. “Begini kan pakai highlighter, duh sorry banget nih aku baru belajar jadi perempuan seutuhnya,” ujarnya.

Nikita yang antara ragu dan penasaran dengan hasil makeup adiknya, nampak tak sabar menanti hasilnya. “Yang bener dong Non, kalau orang biasanya dibentuk,” ujarnya sambil memberi tahu Nona cara mengenakan lisptik cair menggunakan aplikatornya. Lipstik yang digunakan terdiri dua warna, pertama lipstik warna cokelat lalu ditambahkan lipstik warna merah.

Nona Willy (kiri) mendandani Nikita Willy (kanan) untuk membuat tampilan ala Seol In Ah. Youtube.com/Nikita Willy Official

Setelah makeup, Nona kemudian menata rambut Nikita dengan gaya sanggul simpel. Nona nampak kesulitan menata rambut Nikita. “Ini adalah hair stylist paling kasar sedunia,” canda Nikita. Selesai menata rambut dan makeup, Nona memakaikan oversized blazer berwarna biru muda. Lalu mereka melakukan sesi foto sesuai gaya Seol In Ah.

Baca juga: Nikita Willy Hadapi Haters sejak Umur 8 Tahun, Sekarang Sudah Kebal

Beberapa netizen ikut memberikan komentar penampilan Nikita Willy dengan tampilan makeup ala Seol in Ah. “Mirip banget,” ujar seorang netizen.

“Kembar beda Negara, tapi semua mirip sampai suaranya juga mirip,” timpak netizen lain.

“Menurutku tetap Niki yang paling cantik,” kata netizen lainnya.

Nikita Willy berharap ada vlog dengan adiknya ini semakin seru dengan dengan bintang tamu dan konten lainnya. Dia juga mengajak netizen untuk memberikan ide nama playlist khusus dia dan adiknya ini.