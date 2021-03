3 Benda dari Kamar Tidur yang Bisa Memicu Stres

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar tidur dibuat untuk istirahat, tetapi ada beberapa penyebab stres yang umum mungkin membuat Anda tidak benar-benar rileks.

Karena kamar tidur lebih jarang dilalui pejalan kaki daripada dapur atau ruang tamu, terapis Weena Cullins mengatakan orang sering mengabaikannya.

Tapi sebaiknya Anda tidak melakukannya. "Kamar tidur penting karena kita biasanya menghabiskan waktu paling terkonsentrasi pada istirahat atau tidur di sana," katanya kepada Insider.

Lingkungan rumah kita terkait dengan kesehatan kita secara keseluruhan, Cecille Ahrens, seorang terapis yang mengadakan podcast tentang kesehatan mental yang disebut "Get Mental" mengatakan kepada Insider. "Item dan elemen tertentu dapat membuat stres dan menyebabkan tubuh kita tegang dan berkontraksi," kata Ahrens.

Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan stres di kamar tidur

1. Solusi penyimpanan tidak cukup

Cullins mengatakan tidak adanya penyimpanan yang memadai untuk barang-barang pribadi Anda, seperti perlengkapan mandi dan kebutuhan penting lainnya, dapat menyebabkan ruang yang berantakan. Kekacauan visual bisa membuat Anda sulit untuk rileks.

Mark Loewen, seorang terapis dan pendiri Konseling LaunchPad, mengatakan bahwa kekacauan memberi pikiran kita lebih banyak informasi visual untuk diproses. "Dengan mengosongkan ruang, Anda juga mengistirahatkan pikiran Anda," katanya.

Inilah sebabnya mengapa Ahrens meminimalkan kekacauan di rumahnya sendiri dan mengatakan dia menyingkirkan hal-hal yang rusak atau tidak lagi berfungsi atau membawa nilai dalam hidupnya.

2. Tempat tidur yang belum dirapikan

Tempat tidur yang belum dirapikan adalah contoh lain dari disorganisasi yang dapat membuat kamar tidur terasa lebih stres, kata Ahrens. Pada saat yang sama, merapikan tempat tidur mungkin membuat Anda merasa lebih baik.

Merapikan tempat tidur adalah tugas sederhana yang memajukan hari Anda, kata Laksamana William McRaven, penulis "Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life ... And Maybe The World," dalam video Business Insider.

Dia mengatakan bahwa merapikan tempat tidur adalah sesuatu yang hanya membutuhkan beberapa menit untuk diselesaikan, dan itu dapat memberi Anda rasa pencapaian yang menentukan suasana untuk sisa hari itu.

3. Pakaian dimana-mana

Cullins mengatakan tumpukan pakaian bisa memicu stres dengan membuat orang merasa sesak."Membiarkan pakaian menumpuk di kursi, bangku, tempat tidur, atau lantai juga dapat mengganggu penglihatan dan menghabiskan real estat berharga di kamar tidur," katanya. Tapi menjejalkan segala sesuatu di lemari bisa membuat kita stres dengan membanjiri kita dengan pilihan.

"Kita bisa memiliki begitu banyak pakaian yang dijejalkan ke dalam lemari kita sehingga itu mencegah kita untuk melihat semua pakaian yang kita miliki," kata Cullins, "yang pada akhirnya mencegah kita memakai banyak barang yang kita sukai."

Untuk mengatur kamar tidur Anda untuk relaksasi setelah hari yang melelahkan yang, rapikan tempat tidur Anda, singkirkan pakaian Anda, dan pertimbangkan opsi penyimpanan yang lebih tersembunyi untuk ruang yang lebih kecil.