3 Keuntungan Makan Buah Nanas yang Tinggi Vitamin C dan Mineral

TEMPO.CO, Jakarta - Nanas merupakan salah satu buah tropis yang paling banyak disukai. Selain menyegarkan dan enak, buah ini juga memiliki nutrisi yang bermanfaat banyak untuk kesehatan.

Berikut adalah tiga alasan sehat untuk makan lebih banyak nanas, seperti dilansir dari Health.com.

1. Tinggi vitamin C

Satu cangkir nanas menyediakan lebih dari 100 persen jumlah vitamin C harian yang direkomendasikan. Selain mendukung kekebalan tubuh, nutrisi ini memiliki banyak manfaat lain. Vitamin C berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan di seluruh tubuh, juga sebagai antioksidan yang melindungi sel dari penuaan dini dan penyakit seperti kanker dan penyakit jantung.

Vitamin C juga mungkin berpengaruh pada lingkar pinggang. Satu studi menemukan bahwa olahragawan yang tidak mendapatkan cukup vitamin C membakar sekitar 25 persen lebih sedikit kalori selama latihan. Kandungan vitamin C dalam aliran darah juga dikaitkan dengan lemak tubuh dan ukuran pinggang yang lebih besar.

2. Menyehatkan kulit

Nanas kaya akan mangan. Satu cangkir nanas berisi lebih dari 75 persen dari jumlah yang direkomendasikan untuk satu hari. Mineral ini, bersama dengan vitamin C, diperlukan untuk membangun kolagen, komponen yang mencegah kulit kendur dan keriput.

Mangan juga berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel kulit dari kerusakan akibat sinar UV. Itu sebabnya, nanas baik dikonsumsi di musim panas.

3. Menyehatkan pencernaan

Nanas tak pernah cocok bersama agar-agar. Itu karena nanas mengandung enzim yang disebut bromelain, yang memecah gelatin menjadi blok pembangun asam amino, mencegahnya jadi padat.

Itu sebabnya, nanas sering digunakan dalam bumbu perendam untuk membantu melunakkan daging. Enzim itu tidak hanya mempengaruhi proses memasak. Jika dimakan bersama dengan makanan lain, bromelain dapat membantu mencerna protein, berpotensi mengurangi kembung, gangguan pencernaan, dan kelesuan. Serat makanan dalam nanas juga membantu menjaga keteraturan usus, dan mencegah sembelit.

Khasiat nanas lebih optimal ketika dimakan dalam bentuk potongan buah, tapi buah ini juga nikmat dijadikan makanan dan minuman, termasuk smoothies, dipanggang, atau es buah.