5 Resep DIY Masker Alpukat untuk Kesehatan Rambut

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak alasan untuk menyukai alpukat, dari mengandung vitamin dan lemak sehat, serta bermanfaat untuk melembapkan kulit dan rambut. Tak heran jika alpukat biasa digunakan dalam resep kecantikan DIY (do it yourself).

Sebagian besar dari kita tahu bahwa alpukat mengandung asam lemak tinggi, baik tak jenuh tunggal maupun tak jenuh ganda. Selain membuat perut kenyang lebih lama, lemak sehat ini juga bisa sangat melembabkan rambut kering dan rusak.

Melansir laman Purewow, berikut ini cara membuat masker rambut alpukat sendiri di rumah. Tidak perlu mengeluarkan blender atau mixer, yang Anda butuhkan untuk resep ini adalah kekuatan lengan yang bagus, garpu, dan mangkuk untuk menumbuk.

Resep masker rambut dengan alpukat

1. Alpukat

Mari kita mulai dari dasar-dasarnya. Jika Anda memiliki rambut yang cukup sehat dan belum diproses dan hanya ingin menambahkan sedikit kelembapan dan kilau ke dalam campuran, masker bahan tunggal ini cocok untuk Anda.

Anda hanya membutuhkan satu buah alpukat matang. Lalu, masukkan alpukat yang sudah matang ke dalam mangkuk dan haluskan hingga membentuk pasta.

Aplikasikan dari tengah batang rambut hingga ke ujung. Biarkan selama 20 menit. Bilas, lalu keramas dengan sampo serta kondisioner seperti biasa.

2. Alpukat, Madu dan Minyak Zaitun

Untuk rambut yang sangat rusak atau diwarnai, masker ini dapat membantu mengembalikan kelembapan dan kilau yang sangat dibutuhkan, sekaligus menghaluskan ujung rambut bercabang.

Bahan:

- 1 buah alpukat matang

- 1 sendok makan madu

- 1 sendok makan minyak zaitun

Haluskan alpukat sampai menjadi pasta yang lembut. Campurkan madu dan minyak zaitun. Oleskan ke bagian rambut yang paling kering, yang kemungkinan besar merupakan ujung rambut Anda. Biarkan selama 15 hingga 30 menit. Bilas dan cuci rambut seperti biasa.

3. Alpukat, Telur, Lemon dan Minyak Zaitun

Jika Anda memiliki rambut keriting dan ingin memberikan perhatian dan kasih sayang pada helai rambut Anda, cobalah resep ini. Di antara asam lemak pelembab dari alpukat dan protein dalam telur, ikal rambut Anda akan pulih kembali dari kerusakan.

Bahan:

- 1/2 buah alpukat matang

- 1 butir telur

- 1 sendok makan minyak zaitun

- 1 sendok makan madu (opsional)

Haluskan alpukat sampai menjadi pasta. Campurkan bahan lainnya, lalu oleskan pada rambut basa. Biarkan selama 15 hingga 20 menit. Setelah itu, bilas dan cuci rambut seperti biasa.

4. Alpukat, minyak pohon teh dan minyak argan

Untuk meredakan gatal atau kekeringan di kulit kepala dengan cepat, campuran masker ini dapat menenangkan dan melembutkan rambut.

Bahan:

- 1 buah alpukat matang

- 8-10 tetes minyak argan

- 2 sendok makan madu

- 1-3 tetes minyak pohon teh

Dalam mangkuk, haluskan alpukat hingga tidak ada potongan yang terlihat. Tambahkan minyak argan, minyak pohon teh, dan madu secara perlahan. Aduk rata agar tercampur. Pijat sebagian besar masker langsung ke kulit kepala Anda menggunakan ujung jari Anda, dan oleskan sisanya ke seluruh rambut Anda. Biarkan selama 10 hingga 20 menit, lalu bilas dan cuci rambut seperti biasa.

5. Pisang dan alpukat

Berurusan dengan rambut kusut? Masker krim ini hanya menggunakan dua bahan yang bekerja bersama-sama untuk menghaluskan semuanya.

Bahan:

- ½ buah alpukat matang

- 1 buah pisang matang

Hancurkan alpukat dan pisang hingga menjadi pasta yang lembut. Lalu oleskan pada rambut lembap dan pastikan masker ini melapisi untaian rambut Anda dari akar ke ujung. Biarkan selama 15 hingga 20 menit. Bilas hingga bersih, lalu keramas dan pakai kondisioner seperti biasa.