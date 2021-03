Rose Blackpink Bergaya Glam Rock dalam Video Musik On The Ground

Rose Blackpink meluncurkan video musik On The Ground dari album solo pertamanya "R", Jumat 12 Maret 2021. Youtube.com/Blackpink

TEMPO.CO, Jakarta - Rose Blackpink meluncurkan debut solonya lewat album bertajuk "R", dengan menampilkan dua lagu termasuk "Gone" dan "On The Ground". Kedua lagu tersebut seluruhnya memiliki lirik dalam bahasa Inggris. Rose pun ikut berpartisipasi dalam penulisan liriknya.

Menurut anggota Blackpink ini ada bahasa yang cocok untuk setiap lagu. Rose pun banyak merenungkan tentang bahasa mana yang paling sesuai dengan judul lagu untuk memaksimalkan kualitasnya. "Menurutku bahasa Inggris adalah yang paling tepat. Saya sangat khawatir dan merenungkannya karena saya pikir para penggemar mungkin tidak puas, tapi saya pikir itu lebih penting untuk memperbaiki lagu sebanyak mungkin dan mempersembahkan lagu yang membuat saya puas," ujarnya seperti dilansir dari laman Soompi.

Video musik On The Ground milik Rose baru dirilis hari ini, Jumat 12 Maret 2021, dan langsung mendapat peringkat kedua dalam daftar trending Youtube Indonesia. Dia punya alasan khusus syuting video musik itu di bulan Januari, saat musim dingin di Korea. "Saya menyukai musim dingin saat tinggal di Korea. Itu dingin, tapi aku membuat banyak kenangan. Saya rasa saya dapat membuat sesuatu yang membuat saya puas berkat bekerja dengan orang-orang hebat. Saya senang," tambahnya.

Dalam video musik itu, Rose Blackpink tampil bergaya glam rock. Di awal video dia terlihat mengenakan gaun Elena Silk-twill berwarna pink rancangan Alex Perry senilai USD 3.203 atau sekitar Rp 46 juta menurut unggahan akun Instagram style_of_rose. Dia melengkapi penampilannya dengan jaket motor YSL senilai USD 4.990 atau sekitar Rp 78 juta, sepatu boots hitam Dollskill senilai USD 128 atau sekitar Rp 1,8 juta.

Adegan lainnya, dia terlihat mengenakan bodysuit hitam dengan hiasan kristal David Koma senilai USD 1.620 atau sekitar Rp 18 juta menurut unggahan akun Instagram Blackpinkstyles. Gaya edgy lainnya saat ia mengenakan t-shirt klasik putih Koala senilai USD 125 atau sekitar Rp 1,8 juta, jaket bulu ungu Andtheother senilai KRW 189 atau sekitar Rp 2,3 juta, serta sepatu boots hitam Dollskill.

Selain glam rock, Rose juga bergaya chic mengenakan mini dress putih dengan detail kelopak bunga besar di bagian depan koleksi Minaho Momosa senilai EUR 1.550 atau sekitar Rp 26,6 juta. Dia mengenakan mini dress dengan lengan ruffle dan bervolume Haleia Couture senilai USD 2486 atau sekitar Rp 35,7 juta, serta high heels ruffle bermotif plaid senilai USD 355 atau sekitar Rp 5,1 juta. Dalam look ini dia memakai anting panjang Tiffany & Co, senilai USD 3.200 atau sekitar Rp 46 juta.

Sedangkan untuk gaya rambutnya terlihat sederhana. Dia terlihat lebih banyak menggerai rambutnya. Di adegan lainnya rambutnya dikuncir kuda. Makeup-nya pun terlihat flawless hanya fokus di bagian mata dengan riasan smokey eye dan eyelier bersayap yang tegas.

Para anggota Blackpink lainnya pun ikut memberikan dukungan untuk debut solonya. Rose mengatakan setiap anggota sangat menyemangatinya, sehingga membuatny berpikir dukungan itu sangat penting. "Saya merasa sangat didukung. Jennie memberiku hadiah lucu dan membuat gelang dengan nama anjingku. Kami juga melakukan video call satu sama lain. Jisoo berkomentar, 'Aku sangat senang lagunya sangat bagus,' seolah itu miliknya sendiri. Hal yang paling berkesan yang dia katakan adalah, 'Saya berharap Anda dapat melakukan semua yang Anda ingin lakukan untuk promosi ini.' Lisa berkeliling memberi tahu anggota staf bahwa video musiknya 'sangat keren' setelah mendengarkan lagu dan menonton videonya.”

RoseBlackpink berharap album ini menjadi langkah pertamanya untuk memperkenalkan dirinya sendiri. "Saat mengerjakan album, saya membuat banyak pencapaian dan menerima banyak kenyamanan. Saya berharap semua orang yang mendengarkan lagu saya dapat merasakannya dan merasa terhibur. Saya akan sangat senang jika BLINK menyukainya,” tandasnya.