Setelah Pixie dan Pink, Demi Lovato Berencana Cukur Habis Rambutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Demi Lovato tidak pernah ragu untuk mengubah penampilannya. Tapi ada alasan yang lebih dalam di balik gaya rambut penyanyi itu yang selalu berubah. Ketika penyanyi 28 tahun itu memotong rambutnya menjadi potongan pixie musim gugur, dan sejak saat itu dia mencukur bagian samping dan mewarnai seluruh kepalanya menjadi merah muda, penyanyi itu mampu membebaskan diri dari "kotak heteronormatif" yang dia rasakan selama bertahun-tahun.

Tapi tidak selalu mudah bagi pelantun "Sorry Not Sorry" itu untuk merasa percaya diri membuat perubahan kecantikan yang berani. "Penggemar saya bereaksi ketika saya mewarnai rambut saya. Jika mereka tidak menyukainya, saya melihatnya," kata Lovato dalam wawancara untuk Glamour edisi Maret, seperti dilansir dari laman People. Merujuk pada sebuah contoh ketika dia menghadapi kritik karena mewarnai rambutnya menjadi merah muda pada tahun 2014. Hal itu menghidupkan kembali ketakutan dalam dirinya untuk menjadi dirinya sendiri yang sebenarnya.



Sekarang setelah Lovato merasa nyaman untuk menunjukkan kepada dunia jati dirinya, dia mengakui bahwa dia memiliki lebih banyak rencana untuk rambutnya. Termasuk mencukur habis semua rambutnya. "Saya sekarang membuat pilihan - untuk hari ini, dan kemudian masa depan - tentang apa yang saya inginkan dan apa yang akan membuat saya paling bahagia," kata penyanyi itu kepada Glamour.

Selama wawancara, Lovato juga berbicara terus terang tentang bagaimana pengalaman masa lalunya membantunya memahami seksualitasnya dan menemukan "perasaan lega". Merefleksikan pertunangannya baru-baru ini dengan Max Ehrich, yang dibatalkan pasangan itu pada September dua bulan setelah Ehrich melamar, Lovato mengatakan hubungan singkat itu sangat membuka mata baginya dalam hal seksualitas. Bintang itu mengatakan dia mulai menyadari betapa anehnya [dia] sebenarnya seiring bertambahnya usia.

"Setahun terakhir ini, saya bertunangan dengan seorang pria dan ketika itu tidak berhasil, saya seperti, 'Ini pertanda besar,'" jelas Demi Lovato. "Saya pikir saya akan menghabiskan hidup saya dengan seseorang. Sekarang saya tidak akan melakukannya, saya merasakan perasaan lega karena saya dapat menjalani kebenaran saya."