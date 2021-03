Gaya Modis Lady Gaga Berperan dalam Film House of Gucci

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Lady Gaga dan Adam Driver untuk film terbaru mereka mencuri perhatian. Penyanyi 34 tahun itu berbagi tampilan pertama film drama pembunuhan House of Gucci yang disutradarai oleh Ridley Scott pada hari Selasa, 9 Maret 2021.

"Signore e Signora Gucci #HouseOfGucci," tulis Gaga dalam keterangan unggahannya itu. Dia mengenakan pakaian resmi bergaya penuh, dengan turtleneck hitam, celana hitam, sabuk hitam dan kalung emas, anting-anting dan gelang, berdiri di samping Driver, di Pegunungan Alpen Italia. Aktor Star Wars itu mengenakan sweter turtleneck berwarna krem dengan salopette putih dengan lengan diikat di pinggangnya dan kacamata hitam berbingkai lebar saat dia tersenyum sambil menggandeng Gaga.

Melansir laman People, film ini mengikuti kisah Maurizio Gucci, yang diperankan Adam Driver, kepala rumah mode Gucci, dan mantan istrinya Patrizia Reggiani yang diperankan Lady Gaga dan setelah kematiannya setelah Patrizia menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya pada tahun 1995.

Maurizio dan Patrizia menikah pada 1973 dan pada Mei 1985, pengusaha itu meninggalkan istrinya untuk seorang wanita yang lebih muda setelah 12 tahun menikah. Perceraian mereka diselesaikan pada tahun 1991.

Pada tahun 1995, Maurizio ditembak dan dibunuh oleh pembunuh bayaran yang disewa Patrizia, di luar kantornya di Milan. Patrizia, yang kemudian dikenal sebagai "Black Widow", dihukum karena mengatur pembunuhan suaminya pada tahun 1998 dan dijatuhi hukuman 29 tahun penjara. Putri mereka, Alessandra dan Allegra, meminta agar keyakinannya dibatalkan, mengklaim tumor otaknya telah memengaruhi kemampuannya untuk bernalar, menurut Vogue.

Keduanya berhasil dan pada tahun 2000 pengadilan banding di Italia mengurangi hukuman Patrizia menjadi 26 tahun. Dia dibebaskan pada Oktober 2016 setelah menjalani 18 tahun penjara karena perilaku yang baik.

Patrizia berhak, dan mengumpulkan, anuitas lebih dari USD 1 juta dari perkebunan Gucci, serta pembayaran kembali lebih dari USD 22 juta yang terakumulasi selama waktunya di penjara karena perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1993, menurut The Telegraph.

Film ini didasarkan pada novel The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed oleh Sara Gay Forden. Tak sabar menanti aksi Lady Gaga dan Adawm Driver dalam House of Gucci? Nantikan di bioskop pada 24 November 2021.