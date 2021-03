Kelly Marie Tran Mengenakan Ao Dai saat Premier Raya and The Last Dragon

Kelly Marie Tran, pengisi suara Raya dalam film Raya and The Last Dragon saat menghadiri pemutaran perdana film itu secara virtual. Instagram.com/@waymanandmicah

TEMPO.CO, Jakarta - Kelly Marie Tran menghadiri pemutaran perdama film Raya and The Last Dragon secara virtual. Dia terlihat mengenakan Ao dai, busana tradisional Vietnam, saat berjalan di karpet merah untuk acara tersebut. Dia mendapat bantuan dari desainer Thai Nguyen, yang membuat gaun impiannya menjadi kenyataan. Bagi Thai Nguyen, keputusan Kelly untuk menghormati budaya mereka meninggalkan kesan yang kuat.

"Ketika saya pertama kali mendengar teman saya Kelly Marie Tran berperan sebagai putri Disney Asia Tenggara terbaru dan pertama, saya sangat gembira. Saya sangat bangga Kelly mendapatkan peran itu," tulis Thai di Instagram, seperti dilansir dari laman Pop Sugar. "Bayangkan bagaimana perasaanku ketika dia menelepon dan memberitahuku bahwa dia ingin aku mendandaninya untuk pemutaran perdana Raya and the Last Dragon, dan dengan ao dai ??"

Thai merancang gaun cantik untuk Kelly dengan detail sulaman emas yang rumit dan hiasan kepala pelengkap. Dia mengatakan kebanggaan dan kegembiraan tidak cukup menggambarkan bagaimana rasanya terlibat dalam proyek yang benar-benar istimewa ini.

"Kelly dan saya berbagi hasrat untuk apa yang kami lakukan dan kecintaan yang kuat pada budaya Vietnam. Kami juga memahami tantangan menjadi minoritas yang kurang terwakili di ruang kompetitif. Sulit untuk mengatakan dengan kata-kata betapa berartinya kami bahwa kami dapat menggabungkan emosi dan pengalaman tersebut, mengubahnya menjadi ao dai yang ikonik, dan berbagi warisan kami dengan dunia," ujarnya.

Melansir laman Harper's Bazaar, stylist Wayman dan Micah juga membagikan foto Kelly Marie Tran di Instagram-nya. Dalam keterangan unggahannya itu, pengarah gaya menjelaskan bahwa Ao Dai, pakaian nasional ini secara tradisional dipakai sebagai seragam siswa wanita, tetapi berevolusi untuk dikenakan oleh kedua jenis kelamin pada acara-acara khusus, pernikahan, perayaan, terutama kali ini hingga pemutaran perdana dunia.

"Dalam budaya Vietnam, warna yang kaya dipuja, tetapi untuk perayaan khusus ini kami ingin Kelly Marie Tran merasa seperti bangsawan, jadi kami memilih warna hitam dan emas," lanjut Wayman dan Micah. Manik-manik tangan emas bermotif phoenix dan teratai detailnya mewakili seni dan budaya Vietnam yang rumit. Hiasan kepala "khn ng" melambangkan kekuasaan. Gambar burung phoenix yang bangkit dari abu sangat cocok dengan Kelly Marie Tran yang cantik dan kuat yang dipadukan dengan motif teratai di tengah hiasan kepala, yang merupakan bunga nasional Vietnam.

Kelly Marie Tran pengisi suara Raya, dalam film animasi Raya and The Last Dragon, seorang gadis pendekar tangguh yang berjuang menyatukan kembali negeri Kumandra, tempat tinggalnya. Selain Marie Tran, Awkwafina menjadi pengisi suara Sisu. Film ini disutradarai oleh Don Hall dan Carlos Lopez Estrada bersama Paul Briggs dan John Ripa, serta diproduseri oleh Osnat Shurer dan Peter Del Vecho. Petualangan seru Raya and the Last Dragon hadir di seluruh bioskop di Indonesia mulai Rabu, 3 Maret 2021.