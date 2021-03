Hari Perempuan Internasional, Barbie Luncurkan Boneka Barbie Eleanor Roosevelt

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day diperingati setiap tanggal 8 Maret. Barbie merayakan dengan boneka baru yang mirip dengan mantan Ibu Negara Eleanor Roosevelt, sebagai tambahan terbaru untuk koleksi boneka Barbie Inspiring Women.

Ibu negara terlama di Amerika Serikat, Roosevelt juga dikenal karena upaya kemanusiaannya, dan memiliki karier yang sukses, sesuatu yang membantu mendefinisikan kembali apa artinya menjadi wanita di bidang politik dan di mata publik.

"Kami dengan senang hati menyambut mantan Ibu Negara Eleanor Roosevelt ke serial Barbie Inspiring Women dan untuk menjelaskan bagaimana ketekunannya sebagai pendukung kebijakan seputar hak-hak sipil dan ekonomi berdampak pada dunia," kata Lisa McKnight, Wakil Presiden Senior dan Global Head of Barbie and Dolls at Mattel, dalam pernyataan resminya, seperti dilansir dari laman People. "Sebagai properti mainan global nomor satu, kami percaya akan pentingnya menyoroti model peran masa lalu dan masa kini, seperti Eleanor Roosevelt, untuk menginspirasi generasi pembuat perubahan berikutnya agar bermimpi lebih besar dari sebelumnya."

Eleanor Roosevelt menjabat sebagai ibu negara selama empat masa jabatan suaminya Franklin D. Roosevelt, dari 1933 hingga 1945. Menurut biografinya di Gedung Putih, dia merasakan politik pertamanya saat suaminya bertugas di Senat, dan dia kemudian aktif di divisi perempuan dari Komite Demokratik Negara. Ketika suaminya terpilih sebagai presiden, dia mengambil peran barunya dengan mudah, dan mendobrak preseden dengan mengadakan konferensi pers, bepergian dan menulis kolom harian sindikasi surat kabar yang disebut "My Day," di mana dia mengungkapkan pendapatnya sendiri. Dia menjadi juru bicara PBB di Amerika setelah suaminya meninggal, dan terus bekerja sampai meninggal dunia di usia 78 tahun pada tahun 1962.

Roosevelt bergabung dengan barisan panjang wanita inspiratif untuk diabadikan dalam plastik oleh Barbie, termasuk Dr. Maya Angelou, Billie Jean King, Ella Fitzgerald, Florence Nightingale, Susan B.Anthony, Amelia Earhart, Katherine Johnson, Frida Kahlo, Rosa Parks, dan Sally Ridei.

Boneka Barbie-nya mengenakan gaun hitam lengan panjang yang dihiasi dengan bunga merah muda dan ungu, bersama dengan sepatu hitam, kalung mutiara, dan topi bowler.

Baca juga: Barbie Makin Beragam, Ada Boneka Tanpa Rambut dan Kulit Vitiligo

Seri Wanita yang Menginspirasi diluncurkan oleh Barbie pada tahun 2018 pada Hari Perempuan Internasional sebagai cara untuk menghormati "panutan sejarah yang membuka jalan bagi generasi perempuan untuk bermimpi lebih besar dari sebelumnya. Selain boneka Barbie Roosevelt, Barbie juga mengumumkan peluncuran seri virtual You Can Be Anything, yang akan menghubungkan penggemar muda dengan panutan seperti bintang Grown-ish Yara Shahidi dan model fashion dan aktivis Adwoa Aboah.