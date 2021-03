4 Alasan Mengejutkan Bra dapat Mengiritasi Kulit

TEMPO.CO, Jakarta - Bra adalah pakaian dalam yang memberi dukungan pada payudara wanita. Kenyamanan bra memiliki dampak besar pada aktivitas sehari-hari. Namun tanpa disadari terkadang bra Anda benar-benar mengiritasi kulit dengan cara yang menyebabkan masalah dermatologis.

Meskipun ada penyebab utama bra tidak nyaman, terkadang pakaian dalam Anda ini dapat membuat Anda kacau dengan cara yang tidak dapat diduga. Di bawah ini, dua ahli kulit mempertimbangkan berbagai kemungkinan bra Anda menyebabkan masalah kulit.

Sebab bra mengiritasi kulit

1. Tali bra Anda mungkin menyebabkan berbagai jenis masalah kulit

"Mungkin ada ruam jamur di bawah tali bra Anda yang cukup umum terjadi di musim semi yang bisa sangat teriritasi saat bergesekan, yang disebut tinea versikolor," kata Nava Greenfield, MD, dari Schweiger Dermatology Group di New York, Amerika Serikat, seperti dilansir dari laman Well and Good. Secara umum, ini akan menyebabkan sedikit perubahan warna pada kulit, gatal ringan, dan semacam kulit bersisik. Meskipun tidak parah, jika infeksi jamur tidak terkendali, Anda dapat memeriksakan diri dengan dermis dan mendapatkan resep krim antijamur.

Dan jika Anda memperhatikan ada ruam di bahu Anda yang tidak sesuai dengan deskripsi itu, ada hal lain yang bisa menjadi penyebabnya. "Anda mungkin mengalami alergi kontak dengan karet, jika ada, pada tali bra atau tekstil," kata Dr. Greenfield.

2. Kawat terbuka yang lebih dari sekadar masalah estetika

Kadang kawat bra dapat keluar dan menusuk kulit. Tak hanya mengganggu penampilan dan fisik, tetapi ada alasan lain untuk melepaskan bra jika Anda tidak bisa memasukkannya kembali. "Bra underwire, jika terbuka dapat menyebabkan ruam alergi nikel," kata Dr. Greenfield.

3. Keringat bagian bawah payudara Anda bisa menyebabkan ruam

Musim panas biasanya membuat tubuh lebih banyak berkeringat terutama di bagian bawah payudara. Tentu hal ini menjengkelkan, tetapi jika Anda tidak membiarkan kulit bagian bawah payudara kering dapat menyebabkan kulit iritasi. "Penumpukan keringat dan kelembapan di bawah payudara Anda oleh garis bra dapat menyebabkan ruam yang disebut intertrigo, yang bisa menyakitkan dan menjengkelkan," kata Dr. Greenfield.

Selain itu, dokter kulit bersertifikat Mona Gohara, MD menambahkan bahwa bra Anda yang berkeringat bahkan dapat menyebabkan infeksi jamur seiring berjalannya waktu. FYI, berinvestasi dalam bra yang sejuk dan lembap untuk bulan-bulan yang lebih panas.

4. Olahraga menggunakan sport bra

Sementara kita membahas tentang keringat payudara, mari kita bahas seberapa sering kita harus mengganti bra kita. Jika Anda baru saja melakukan latihan besar dan Anda belum mengganti bralette yoga Anda, berikut ini kabar buruknya: "gesekan dari bra olahraga bisa membuat Anda berjerawat," kata Dr. Gohara.

Meskipun gesekan tidak bisa dihindari jika Anda sedang berolahraga, itu berarti Anda harus mengganti bra secepatnya setelah selesai. Juga pastikan Anda mengenakan ukuran yang sesuai jika Anda mengalami kulit mati yang dapat menyebabkan penumpukan keringat dan minyak. Dan jika Anda membutuhkan perhatian dan kasih sayang, ada banyak produk yang membantu Anda menghilangkan jerawat payudara.