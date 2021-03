Makanan yang Disarankan setelah Dapat Vaksin COVID-19, Bisa Tingkatkan Imunitas

Ilustrasi sup ayam. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Efek samping vaksin COVID-19 berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang tak merasakan gejala apa pun, tapi ada juga yang merasa mengantuk atau tak enak badan.

Saat tubuh terasa tidak bugar 100 persen, makanan bisa jadi salah satu cara untuk merasa lebih baik. Secangkir teh hangat atau sup ayam panas bisa jadi pilihan. Selain bikin nyaman, sup ayam adalah salah satu makanan terbaik setelah mendapat vaksin.

Menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau CDC Amerika Serikat, beberapa pasien vaksin menyebutkan mengalami efek samping selama beberapa jam setelah menerima vaksin, termasuk demam, menggigil, kelelahan, dan sakit kepala.

Dilansir dari eathis.com, pakar imunologi Thaddeus Stappenbeck mengatakan bahwa efek samping ini berasal dari peradangan yang terjadi di dalam tubuh. Tubuh akan bereaksi terhadap lonjakan protein dan bekerja untuk melawan infeksi yang disimulasikan. Sakit lengan, demam, nyeri otot, merupakan hal umum yang terjadi saat sistem kekebalan tubuh sedang melawan benda asing.

Itulah sebabnya mengonsumsi makanan penambah kekebalan tubuh atau imunitas penting untuk pemulihan, terutama makanan dengan kandungan air yang tinggi. CDC juga menyatakan bahwa minum banyak cairan penting untuk pemulihan setelah mendapatkan vaksin COVID-19. Ini berarti makanan anti-inflamasi apa pun yang juga dapat menghidrasi tubuh dapat membantu pemulihan.

Sup ayam tidak hanya nikmat, tapi juga dipenuhi dengan bahan-bahan yang baik untuk kekebalan tubuh seperti kacang-kacangan, lentil, kentang, brokoli.

Menurut Jurnal CHEST, sup ayam sebenarnya memiliki khasiat pengobatan dan efek anti-inflamasi ringan pada tubuh. UCLA Center for East-West Medicine juga menyebutkan bahwa memasukkan semua bahan-bahan sup, termasuk ayam, bawang, wortel, seledri, peterseli, garam, dan merica telah terbukti membantu melawan infeksi dan inflamasi.

Tapi jika sedang tak nafsu makan apa pun, menyeruput air kaldu tulang juga baik untuk masa pemulihan. Menurut Healthline, kaldu tulang mengandung asam amino yang disebut glisin dan arginin yang memiliki efek anti-inflamasi yang kuat. Ini juga diperlukan jika mengalami efek samping setelah disuntik vaksin COVID-19.