Bob dan Pixie, Tren Rambut yang Paling Diminati 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Meski dunia masih dilanda pandemi COVID-19 dan orang masih tetap bertahan di rumah, tren rambut tetap muncul. Bedanya, kali ini orang lebih suka penampilan yang tidak terlalu rumit.

DianaHadisuwarno, ArtDirectorHairbeatBeautyLounge, mengatakan, salah satu potongan rambut yang banyak diminati tahun ini adalah bob. Selain model yang tak terlalu rumit, perawatan juga simpel.

"Pandemi itu lebih ke potongan yang effortless, itu artinya tidak akan terlalu banyak blow, kayak tekstur bob karena wanita-wanita sekarang kan mau yang praktis," ujar Diana dalam jumpa pers virtual "CBD Hair Institute 2021", Jumat.

Diana mengatakan rambut bob pendek, medium cocok untuk pemilik rambut lurus hingga ikal. Dengan gaya rambut ini, para wanita tidak perlu melakukan blow khususnya jika terburu-buru untuk ikut zoom meeting.

Penyanyi Halsey tampil dengan gaya rambut baru untuk merayakan peluncuran buku puisinya, I Would Leave Me If I Could. (Instagram/@iamhalsey)

"Dia kan (rambut bob) tinggal wash and go, sudah bagus," kata Diana.

Selain itu, gaya rambut pixie atau super pendek juga kembali menjadi tren. Yang membedakan adalah pada teknik pengguntingannya kini diberi tekstur agar lebih bervariasi.

"Untuk guntingan panjang, yang kembali lagi adalah guntingan layer yang ber-shaggy. Guntingan panjang walaupun alami ada modelnya kita bisa memberikan layer agar teksturnya terlihat lebih cantik," ujar Diana.

Beberapa selebriti Hollywood memotong rambutnya dengan model pixie selama menjalani karantina di rumah, seperti Halsey, Demi Lovato, dan Zoe Kravitz.