Nikita Willy Hadapi Haters sejak Umur 8 Tahun, Sekarang Sudah Kebal

TEMPO.CO, Jakarta - Menjadi aktris populer seperti Nikita Willy tak lepas dari sorotan publik. Bukan cuma pujian dari penggemar, dia juga sering mendapatkan komentar negatif atau kritikan dari para haters. Jika dibiarkan, hal itu bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya.

Untungnya Nikita tak terlalu terpengaruh oleh komentar negatif itu. Ketika ditanya penggemar bagaimana dia menghadapinya, dia mengungkapkan jurus mudahnya.

“Untuk ignore something negative in your live is super easy, as easy as delete & block… or ok thanks bye…” tulis dia di Instagram Story, Kamis, 4 Maret 2021 malam.

Selain itu, dia mengaku sudah kebal dengan komentar negatif. Aktris 26 tahun itu memulai kariernya di dunia hiburan sejak usia delapan tahun. Dimulai dari iklan, dia makin popular ketika bermain sinteron. Beberapa sinetron yang popular antara lain “Habibi dan Habibah”, “Nikita”, serta “Safa dan Marwah”. Meski tak pernah memerankan karakter antagonis, dia juga memiliki haters atau pembenci.

Bedanya, dulu komentar negatif disampaikan lewat surat karena belum ada media sosial. Sampai-sampai kotak pos di rumahnya penuh dengan surat yang isinya kata-kata yang bisa bikin sakit hati atau ungkapan kemarahan.

Baca juga: Malam Bainai, Kebaya dan Songket Nikita Willy Gemerlap Bertabur Payet

Kini, semua itu disampaikan lewat media sosial. Tapi Niki sudah lebih santai. “Don’t ask me ‘bagaimana cara menghadapi negative comment or haters or gossip.’ I’ve been dealing with those things dari umur 8 tahun,” kata istri pengusaha taksi Indra Priawan itu. “Jadi bisa dibilang sekarang sudah kebal untuk hal seperti itu,” ujar dia.

Meski kata-kata haters sering kali menyakitkan, Nikita kadang-kadang masih membutuhkan kritik dari mereka.

“They make me realize kalau apa yang aku lakukan/omongin/apa yang aku pakai ada yang salah dan from it I try to do better…” kata Nikita Willy.