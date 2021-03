Cara Khloe Kardashian Cegah Stres selama Bekerja dari Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian rentan mengalami kelelahan di antara kesibukan dengan banyak rapat online selama berjam-jam dan mengasuh putrinya yang berusia dua tahun, True Thompson. Tapi dia punya cara untuk menjaga kesehatan mentalnya, yaitu olahraga.

"Bagi saya, berolahraga adalah bagian besar dari hidup saya dan itu menjernihkan pikiran saya," Kardashian bercerita kepada People, Kamis, 4 Maret 2021. "Itu membuat saya merasa kuat dan berhasil. Sedikit perawatan diri itulah yang saya butuhkan."

Bintang Keeping Up with the Kardashians itu menjelaskan bahwa kebugaran bukan untuk mencapai angka tertentu pada timbangan. Aktivitas rutin itu membantunya meredakan stres sekaligus menemukan kejernihan pikiran.

"Ini pereda stres. Kadang-kadang saya merasa cemas. Itu menghilangkan semua itu. Produk sampingan dari [berolahraga] adalah Anda terlihat bagus. Tapi fokus utama saya bukanlah tentang harus menurunkan beberapa kilo. Saya tidak peduli dengan timbangannya. Saya merasa bersemangat dan saya siap untuk mengejar putri saya untuk hari ini. Ini memberi sedikit semangat yang saya butuhkan."

Dia menceritakan bahwa transisi bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19 awalnya benar-benar terasa menantang. Namun, dengan cepat dia belajar bahwa yang terbaik adalah membuat batasan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi.

"Saat saya rapat Zoom, saya pergi ke ruangan 'profesional' dan tidak hanya duduk di tempat tidur. Saya masih harus ingat pakai sedikit riasan, ubah pemandangan dan lakukan Zoom di kantor saya sehingga masih terasa seperti mengadakan pertemuan produktif itu," kata adik Kim Kardashian itu.

Dia juga pernah ikut rapat Zoom selama tiga jam dan dia merasa sangat lelah dan tidak termotivasi. Tapi dia harus belajar. Dia memastikan bisa memberikan waktu untuk anak saya dan diri saya sendiri dengan berolahraga atau berjalan-jalan sebentar.

Tahun lalu, pakaian wajibnya adalah baju olahraga. Tapi kini dia kembali mengenakan jeans. Dia adalah bintang iklan untuk merek fashion Good American yang mengeluarkan denim baru terinspirasi gaya 90-an.

"Selama pandemi, saya tidak bersemangat mengenakan celana jins yang sangat ketat. Mungkin menyedihkan, tetapi saya benar-benar belum mengenakan gaun atau sesuatu yang sangat menarik selama setahun. Jadi ini memberi saya alasan untuk memakai denim dan tetap merasa sangat nyaman," katanya.

Ketika Kardashian ingin merasa paling percaya diri dan berdandan rapi, dia biasanya suka memakai hak tinggi. Biasanya itu dia pakai ketika akan bepergian. Tapi sekarang dia juga kadang-kadang memakainya di rumah untuk menambah rasa percaya diri.

"Bahkan jika itu haknya lebih pendek atau kecil, menurutku caramu berjalan, kamu memancarkan sedikit lebih percaya diri," kata Khloe Kardashian.