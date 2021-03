7 Cara Menambah Asupan Vitamin C untuk Menjaga Kekebalan Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Pandemi covid-19 dan kekhawatiran perubahan musim membuat Anda khawatir memikirkan cara untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda. Sistem kekebalan yang sehat bergantung pada variasi vitamin dan mineral yang seimbang dari waktu ke waktu, itulah mengapa sangat penting untuk memastikan kebiasaan makan yang konsisten dan positif. Sistem kekebalan Anda persis seperti itu, sebuah sistem, yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan berkelanjutan agar berfungsi dengan baik.

Dengan meningkatkan buah dan sayuran serta mengurangi gula tambahan, semuanya adalah bagian dari pola makan yang sehat dan seimbang. Meskipun tidak ada vitamin yang menjadi bintang utama dalam hal imunitas, meningkatkan vitamin C dan probiotik dapat membantu mendukung pemulihan dari infeksi virus. Vitamin C mendukung fungsi sistem kekebalan dan penyerapan zat besi, dan karena tubuh Anda tidak memproduksi atau menyimpan vitamin C, asupan harian melalui makanan yang Anda makan menjadi prioritas utama.

Melansir laman Real Simple, Jennifer Tyler Lee, penulis Half the Sugar, All the Love: 100 Easy, Low-Sugar Recipes for Every Meal of the Day dan pakar nutrisi Kelly Springer, RD, pencipta Kelly's Choice, mempelajari tujuh cara mudah untuk makan lebih banyak vitamin C (dan lebih sedikit gula tambahan) dalam makanan rumahan kita.

Cara mudah meningkatkan konsumsi vitamin C

1. Mulailah mengemil biji delima

Delima adalah buah-buahan super yang fenomenal — dan jika mereka belum menjadi bagian dari makanan biasa Anda, seharusnya sudah. "Delima penuh dengan serat, protein, vitamin C, vitamin K, folat, dan kalium," kata Springer. "Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi bahwa mereka sangat tinggi antioksidan dan juga anti-inflamasi alami. Bijinya dapat membantu menurunkan tekanan darah, melawan kanker payudara dan prostat, melindungi terhadap arthritis, meningkatkan daya ingat, dan kinerja olahraga."

2. Tambahkan gojii berry ke campuran yogurt parfait

Goji berry biasanya dijual kering, dan tampilannya seperti kismis merah cerah. Tinggi vitamin C dan zat besi, goji berry bagus untuk energi. "Goji berry mengandung antioksidan zeaxanthin, yang telah terbukti membantu Anda detoksifikasi dari radiasi atau paparan asap," tambah Springer. "Studi juga menunjukkan bahwa goji berry dapat membantu mengurangi nyeri rematik, melindungi mata Anda dan menurunkan risiko penyakit jantung."

Sementara goji berry rasanya enak, mereka akan menambahkan sedikit rasa manis ke campuran jejak, granola, yogurt parfaits atau acaí bowl.

3. Persediaan jeruk mandarin

Jeruk Mandarin kaya akan vitamin C dan fitonutrien yang kuat. "Penelitian kanker telah mengungkapkan bahwa makan jeruk mandarin dapat menurunkan risiko terkena kanker hati," jelas Springer. Ditambah mereka sempurna dalam salad, marinade, atau dicampur ke dalam kue.

4. Smoothie untuk sarapan

Smoothie adalah cara sederhana yang nikmat untuk menambahkan lebih banyak vitamin C ke dalam rutinitas sarapan Anda. "Stroberi, jeruk, dan mangga adalah sumber vitamin C yang baik dan mudah dibuat sebagai tambahan smoothie," jelas Tyler Lee. Ide yang bagus untuk membuat freezer Anda penuh dengan buah dan sayuran beku setiap saat, karena sama sehatnya dengan buah dan sayur yang lebih segar, dan akan bertahan selama berbulan-bulan lebih lama.

5. Masak dengan kubis Brussel, brokoli, dan bayam

Bukan hanya buah jeruk dan buah beri yang meningkatkan vitamin C. "Kubis Brussel, brokoli, dan bayam juga merupakan sumber vitamin C yang padat," saran Tyler Lee. Coba tambahkan kubis Brussel atau brokoli ke dalam tumis Anda, atau tambahkan bayam ke resep ziti atau lasagna panggang favorit Anda untuk cara yang lebih mudah untuk meningkatkan vitamin C pada makanan biasa Anda.

6. Makan lebih banyak semangka

Menurut Springer, semangka adalah buah yang menghidrasi dan penguat kolagen utama karena kaya akan vitamin C dan vitamin A. "Vitamin C meningkatkan kolagen, protein yang menjaga kulit tetap halus dan rambut Anda kuat," jelasnya. "Vitamin A memperbaiki sel kulit, mencegah kulit kering dan bersisik."

7. Buat es loli stroberi untuk pencuci mulut

Berbicara tentang sorbet, ingatlah bahwa makanan penutup juga bisa menjadi sumber vitamin C yang baik untuk menjaga kekebalan tubuh. Secangkir irisan stroberi bisa menjadi camilan yang lezat dan sederhana dengan sendirinya — dan ini memberikan 130 persen dari asupan vitamin C harian yang Anda rekomendasikan.