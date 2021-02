Kylie Jenner Merias Kourtney Kardashian Sambil Curi Ilmu Parenting

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Jenner kini merias kakak tertuanya, Kourtney Kardashian, dalam video terbaru di kanal YouTube-nya. Selain berbicara soal kecantikan, kedua bintang reality show Keeping Up with The Kardashians ini juga berbagi kiat pengasuhan anak.

Sambil merias sang kakak, Kylie bertanya tentang awal mula ketertarikannya dan Kim Kardashian pada makeup, yang akhirnya menular padanya. Seperti diketahui, Kylie adalah pendiri brand Kylie Cosmetics dan Kylie Skin; kakaknya, Kim Kardashian, adalah pemilik KKW Beauty; dan tak lama lagi ibu mereka, Kris Jenner, akan merilis brand kecantikan sendiri.

“Ibu kita selalu memiliki riasan terbaik. Dia selalu memakai lipstik Saint Laurent vintage dan ada permata di atasnya. Apakah kamu pernah melihatnya? Mereka memiliki hati seperti permata merah. Dia selalu punya barang-barang paling keren seperti itu, jadi Kim dan saya akan selalu bermain," kata Kourtney, 41.

Namun, pelajaran tentang riasan pertamanya adalah saat berusia 12 tahun, dan Kim 11 tahun. Saat itu, pacar ayah mereka mengajari mereka memakai makeup. Dia ingat punya alis yang sangat tipis saat itu, mengikuti tren 1990-an.

Saat Kourtney duduk di kursi rias, Kylie menggunakan kesempatan itu untuk bertanya kepada kakak perempuannya tentang pengasuhan anak.

"Apa nasihat parenting yang akan kamu berikan kepada saya sebagai ibu yang lebih muda?"

"Membiarkan [Stormi] dilihat, didengar, dan dipahami. Apa pun yang dia rasakan, tegaskan perasaan itu," kata pendiri Poosh. "Membiarkan mereka benar-benar merasa memiliki kebebasan untuk menjadi diri sendiri."

Kourtney Kardashian memiliki tiga anak - Mason Dash, 11, Penelope Scotland, 8, dan Reign Aston, 6 - dengan mantannya, Scott Disick. Setelah berpisah dari pasangannya, Scott Disick, dia menerapkan co-parenting.

Sementara Kylie Jenner, memiliki seorang anak, Stormi Webster, yang kini berusia 3 tahun. Dia juga menerapkan pengasuhan bersama dengan Travis Scott.

Sebagai pemilik brand kosmetik dan produk kecantikan, Kylie Jenner memberi riasan sempurna untuk sang kakak. Kourtney tampil flawless dengan riasan bernuansa cokelat.

Kourtney Kardashian memuji keterampilan merias Kylie Jenner di akhir video. "Saya merasa jauh lebih baik. Seperti orang yang benar-benar baru," katanya.

US WEEKLY | PEOPLE