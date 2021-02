Zaskia Adya Mecca Tak Menyangka Bisa Nyaman Menikah dengan Hanung Bramantyo

Zaskia Adya Mecca dan Hanung Bramantyo (Instagram/@zaskiaadyamecca by @ekokristianto)

TEMPO.CO, Jakarta - Zaskia Adya Mecca dan Hanung Bramantyo telah menikah lebih dari 11 tahun lalu. Keduanya telah dikaruniai lima anak, Kana Sybilla Bramantyo, Kala Madali Bramantyo, Bhai Kaba Bramantyo, Bhre Kata Bramantyo, dan Bhaj Kama Bramantyo.

Meski dikabarkan sempat ditentang kedua orang tua, Zaskia tak menyangka hidup bersama suaminya itu membuatnya sangat nyaman. Dia masih bisa melakukan hal-hal yang dia suka, di samping mengurus keluarga.



“Ga pernah nyangka akan jalanin kehidupan senyaman ini sama @hanungbramantyo. Terima kasih untuk semua ruang yang sudah kamu berikan! Aku bisa menjadi diriku seutuhnya, menjalani dengan penuh kebebasan dan kepercayaan,” kata Zaskia dalam unggahan di Instagram, Jumat, 26 Februari 2021.

Di unggahan itu dia membagikan fotonya bersama Hanung dengan latar belakang lampu-lampu jalanan di Gemplong Studio, Yogyakarta. Tangan Hanung tampak merangkul pundaknya. Keduanya sama-sama tersenyum.

“Terima kasih sayaaang! Yang galaknya cuma satu: kalo ku kurang tidur. nyaw!” tulis dia dengan emoji tertawa dan hati.

Hanung mengunggah foto yang sama di Instagramnya dan menulis kutipan dari film Jerry Maguire, “I love you, you complete me ...”

Sejak menikah pada 4 September 2009, Zaskia diberikan kepercayaan untuk tetap berkarier. Kesibukan berakting di film dan televisi memang berkurang, tapi perempuan 33 tahun ini produktif berbisnis di sela-sela kesibukannya mengurus lima anak.

Dia memiliki brand fashion muslim, termasuk Meccanism, ZM Zaskia Mecca, dan Bia by Zaskia Mecca; brand kosmetik Zaskia Adya Mecca; juga bisnis kuliner Mamahke Jogja.

Dalam unggahan beberapa pekan sebelumnya, Zaskia mengungkapkan bahwa dia dan Hanung tak pernah memiliki keinginan macam-macam dalam pernikahan. Mereka juga tak punya target tertentu, apalagi soal materi.

“Jalanin aja semuanya sambil minta dikasih yang terbaik sama Allah, bisa jadi banyak manfaat untuk orang lain dan kami pasrahkan aja buat apa yang akan diberikan sambil jalan. Ternyata banyak amanah yang di titipkan sama Allah ke kami... cuma bisa ngingetin satu sama lain ‘jangan terbuai... ini bisa jadi bentuk ujian...’” kata Zaskia dalam unggahan Instagram 28 Januari 2021.

Hanung pernah mengungkapkan bahwa awal hubungannya dengan Zaskia tak berjalan mulus. Sutradara itu sempat tak mendapat restu dari kedua orang tua Zaskia. Namun, dia tak patah semangat, tetap bersabar dan berdoa.

“Sabar dan doanya juga gak cuma sekali ya. Harus Terus menerus. Sholat dan tahajud segala. Kalo perlu ampe sungkem di Baitulloh ( Rumah Allah ). Pake modal, CONG!! Lu mau dapetin cewek baik gak mau modal. Modalnya juga bukan cuma duit kok. Orang tua cewe tuh cuma butuh bukti kalo anaknya akan selamat di tangan para laki,” kata Hanung Bramantyo dalam unggahan Instagram, 21 Januari 2021.

Tapi setelah menikahi Zaskia Adya Mecca, Hanung dapat perhatian penuh dari sang mertua. Bahkan saat sakit, Hanung mengatakan ibu mertuanya memberikan perawatan melebihi suster di rumah sakit.