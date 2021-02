Hubungan Meghan Markle dan Putri Eugenie Makin Erat Berkat Kehamilan

TEMPO.CO, Jakarta - Hanya beberapa hari setelah Putri Eugenie menyambut seorang bayi laki-laki pada 9 Februari, Meghan Markle dan Pangeran Harry mengumumkan bahwa mereka sedang menantikan anak kedua mereka. Cucu Ratu Elizabeth, Zara Tindall, juga sedang mengandung - yang ketiga - yang akan lahir dalam beberapa bulan mendatang.

Adapun obrolan bahwa Eugenie akan merasa dikalahkan oleh pengungkapan Meghan dan Harry, sumber terdekat mereka mengatakan pasangan itu dekat dan telah melakukan kontak selama kehamilan masing-masing.

"Mereka akan tahu tentang tanggal perkiraan lahir satu sama lain," seorang teman keluarga memberi tahu People, dan perlu diingat bahwa Putri Eugenie dan Jack Brooksbank, yang menikah pada tahun 2018, sekarang tinggal di rumah Meghan dan Harry di Inggris, Frogmore Cottage.

"Saat-saat ini cenderung menyatukan keluarga," tambah orang dalam kerajaan. "Apa yang menyenangkan adalah Eugenie melahirkan bayinya seperti Harry dan Meghan melahirkan bayinya. Mereka sangat dekat. Dan mereka semua memutuskan untuk menempuh jalan mereka sendiri."

Berbagai sumber juga memperingatkan agar tidak membaca apa pun tentang ketiadaan keinginan baik publik dari Pangeran William dan Kate Middleton atau anggota keluarga kerajaan lainnya — sebaliknya, pernyataan 14 Februari dari Istana Buckingham mencerminkan bahwa "kerajaan memutuskan untuk memiliki pesan yang menyeluruh," kata orang dalam kerajaan.

Beberapa jam setelah Meghan dan Harry merilis berita mereka ke publik, pasangan itu menerima ucapan selamat yang hangat atas nama seluruh keluarga kerajaan. "Yang Mulia, Duke of Edinburgh, Pangeran Wales dan seluruh keluarga 'senang' dan berharap mereka baik-baik saja," kata juru bicara istana dalam sebuah pernyataan.

Putri Eugenie bersama suami, Jack Brooksbank, dan putranya, August Philip Hawke Brooksbank. (Instagram/@princesseugenie)

Baca juga: Putri Eugenie Melahirkan Anak Laki-laki, Cicit Kesembilan Ratu Elizabeth II

Ini bukan pertama kalinya Meghan, Harry, Eugenie, dan Jack memiliki berita yang tumpang tindih untuk dirayakan. Menurut buku Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, Meghan dan Harry berbagi berita bahwa mereka menantikan Archie bersama keluarga dan teman-teman di pernikahan kerajaan Eugenie pada Oktober 2018.

"Itu tidak berjalan dengan baik dengan Eugenie, yang, kata sebuah sumber, mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia merasa pasangan itu seharusnya menunggu untuk berbagi berita," menurut penulis Omid Scobie dan Carolyn Durand.

Namun, Putri Eugenie dan Pangeran Harry selalu memiliki ikatan yang unik.

"Eugenie selalu lebih dari sekadar sepupu Harry. Mereka juga sahabat terdekat," menurut buku itu. "Dari semua cucu Ratu, Harry dan Eugenie memiliki salah satu koneksi paling alami. Seperti Harry, Eugenie setia, jujur, dan sangat menyenangkan. Keduanya sering keluar malam bersama di London."

Masih menurut sumber tersebut, suami Meghan Markle itu selalu curhat kepada Putri Eugenie terutama tentang wanita dalam hidupnya. "Tidak hanya dia mempercayainya secara implisit, tetapi teman-teman mengatakan bahwa dia memberikan nasihat yang bagus dan selalu 'sangat bijaksana' selama bertahun-tahun."