Menikah dengan Reza Arap, Wendy Walters Tampil dalam Empat Gaya

TEMPO.CO, Jakarta - Selebgram Wendy Walters resmi menikah dengan Reza Arap. Keduanya menggelar upacara adat dan resepsi pernikahan, dan after party di Bali pada Minggu, 21 Februari 2021. Resepsi pernikahan itu dihadiri banyak selebritas dan selebgram, termasuk Patricia Gouw sebagai pembawa acara, Young Lex, Gading Marten, Uus, dan Keanu Angelo.

Pada rangkaian acara yang digelar dari pagi hingga malam itu, Wendy Walters tampil dalam empat gaya dengan gaun-gaun karya desainer Cynthia Tan dan Liane Puspita. Dia mengunggah sejumlah foto dan video resepsi di akun Instagram.

Di pagi hari dia menggelar tea pai, tradisi minum teh yang terdapat dalam pernikahan adat Tionghoa untuk menghormati yang lebih tua. Di acara ini dia mengenakan gaun bernuansa pink yang dipenuhi dengan detail bunga warna-warni pastel. Serasi dengan Wendy, Reza mengenakan setelan jas berwarna merah muda.

Suasana pernikahan Reza Arap dan Wendy Walters. Instagram

Wendy dan reza juga menggelar resepsi yang diadakan di tepi laut. Di acara ini, dia mengenakan gaun pengantin putih lace yang bagian belakangnya lebih panjang, dengan detail beads yang senada. Dia juga mengenakan veil panjang yang menyapu lantai, dengan detail floral di bagian ujungnya.

Rambutnya disanggul rendah, dihiasi dengan tiara silver dengan hiasan kristal dari Le Ciel Design. Makeupnya yang falwless adalah karya makeup artist dari tim Imel Vilentcia Academy, sedangkan rambutnya hasil kerja tim Noey Makeup.

“When i was gettin ready to walk down the aisle with my dream gown and veil by @cynthiatan__ thank you for doing such a beautiful job on my wedding gown, also thank you @leciel.design for the crown!” tulis Wendy di keterangan foto yang diunggah di Instagram, Senin, 22 Februari 2021 malam.

Pada malam hari, Wendy awalnya mengenakan gaun panjang bernuansa champagne dengan leher V. Detail bulu pada bagian bawah gaun membuatnya kelihatan lebih glamor. Rambutnya diikat dengan hiasan headpiece beads.

Kejutannya adalah ketika istri Reza Arap itu tampil menari di depan para tamu. Agar lebih leluasa bergerak, dia mengganti gaunnya dengan jumpsuit pendek rancangan Liane Puspita, masih dengan warna yang sama. Gaun itu dihiasi dengan taburan kristal Swarovsky dan detail bulu yang menawan.