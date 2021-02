Desainer Ali Charisma Donasi 1.000 Busana, Hasilnya untuk Bantu Anak Sekolah

TEMPO.CO, Jakarta - Desainer Ali Charisma akan menyumbangkan lebih dari 1.000 karyanya, mulai dari busana kasual hingga gaun pernikahan. Karya itu dapat dimiliki khayalak luas dengan mendonasikan minimal 10 persen dari harga lewat BenihBaik.com. Hasilnya akan digunakan untuk membantu anak-anak yang memerlukan bantuan pakaian sekolah di daerah terpencil Indonesia.

"Agar koleksi busana tersebut tak hanya terhenti di tempat penyimpanan di workshop, namun dapat didayagunakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Ali dalam siaran resmi, dikutip Minggu, 21 Februari 2021.

Ali Charisma telah menekuni dunia fashion selama lebih dari dua dekade. Di bawah naungan brand sesuai namanya, Ali Charisma menghadirkan lini evening dan cocktail wear untuk segmen usia 25-40 tahun dan lini casual wear untuk segmen usia 18-30 tahun.

Berpengalaman menggeluti bidang retail selama 18 tahun dan bidang ekspor selama 15 tahun, Ali Charisma merambah pangsa pasar mancanegara, antara lain Italia, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Perancis, Yunani, Inggris, Spanyol, Jerman, Rusia, Arab Saudi, Kuwait, China, Korea, dan Jepang.

National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) periode 2015-2023 ini tetap berkarya selama pandemi, lewat Acharisma By Ali Charisma, yaitu second line ready to wear untuk kategori urban wear hingga resort wear yang mengusung konsep sustainable fashion dengan menggunakan bahan-bahan natural, salah satunya material viscose buatan Indonesia dan zero waste.

"Menjalani bisnis fashion sesuai konsep sustainable fashion kini menjadi komitmen saya untuk keberlanjutan kehidupan di masa mendatang," katanya.

Fashion berkelanjutan merupakan prinsip sebagai produsen maupun konsumen yang mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan dan kemanusiaan.

Sebagai pelepasan terhadap memorabilia, Ali Charisma akan menampilkan kembali koleksi busana tersebut dalam peragaan busana yang bertajuk “Sustainability & Charity Event” ditayangkan secara live streaming pada tanggal 26 hingga 28 Februari 2021, pukul 16.00 dan 19.00 WIB, melalui YouTube Channel Ali Charisma, Facebook Ali Charisma dan Instagram @alicharismaofficial.

Selain peragaan busana, acara ini menampilkan juga bincang-bincang “Sustainable Fashion Talk” bersama Basrie Kamba, Direktur Asia Pacific Rayon (APR), Melinda Babyanna, Founder the Bespoke Fashion (TBF) Consultant, Tjok Istri Ratna C.S, S Ketua Prodi Desain Mode FSRD Institut Seni Indonesia Denpasar, Shari Semesta, Founder IMAJI Studio dan Happy Salma, pesohor yang konsisten menjalani konsep ramah lingkungan.

"Saya harap kegiatan ini dapat menginspirasi generasi muda, baik kalangan fashion designer maupun masyarakat umum, tentang kesadaran dan kepedulian terhadap sustainable fashion serta menjalani sustainable lifestyle untuk kehidupan yang berkelanjutan di masa depan," kata Ali Charisma.