Putri Eugenie Umumkan Nama Anaknya, August Philip Hawke Brooksbank

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Eugenie dan Jack Brooksbank mengumumkan nama bayi laki-laki mereka pada hari Sabtu, 20 Februari 2021. Nama lengkap bayi kerajaan itu adalah August Philip Hawke Brooksbank.

Cucu Ratu Elizabeth II itu mengunggah foto keluarga di luar rumah. Putri Eugenie, yang mengenakan mantel krem dan baju putih, tersenyum ke arah kamera. Jack Brooksbank yang mengenakan jaket biru menggendong sang bayi yang dibungkus selimut biru.

"Kami ingin memperkenalkan Anda kepada August Philip Hawke Brooksbank. Terima kasih atas begitu banyak pesan indah. Hati kami penuh dengan cinta untuk manusia kecil ini, kata-kata tidak dapat diungkapkan," tulis dia.

"Kami sangat senang dapat berbagi foto-foto ini dengan Anda. Oleh bidan kami yang luar biasa. Terima kasih kepada para pekerja penting yang luar biasa termasuk bidan kami yang datang untuk memulangkan putra kami."

Nama tersebut diumumkan 11 hari setelah kelahiran bayi pada 9 Februari 2021, dan sehari setelah ulang tahun ke-61 Duke of York.

Pengumumkan kelahiran August dilakukan oleh pihak Istana Buckingham. "Yang Mulia Putri Eugenie telah melahirkan seorang putra dengan selamat hari ini, 9 Februari 2021, pada pukul 08.55 di Rumah Sakit Portland. Jack Brooksbank hadir. Bayi itu beratnya 8 1oz (3,6 kilogram).

"Ratu, Duke of Edinburgh, Duke of York, Sarah, Duchess of York, serta Tuan dan Nyonya George Brooksbank telah diberi tahu dan senang dengan berita itu," demikian pengumuman itu berbunyi.

August adalah anak pertama Putri Eugenie dan Jack Brooksbank, Duke of York dan Sarah, cucu pertama Duchess of York, dan cicit kesembilan untuk Ratu dan Duke of Edinburgh.

Anak Putri Eugenie berada di urutan ke-11 dalam pewaris takhta Kerajaan Inggris setelah ibunya, tetapi akan jadi urutan ke-12 ketika Duchess of Sussex melahirkan anak kedua Pangeran Harry tahun ini.

Eugenie dan Jack digambarkan meninggalkan Rumah Sakit Portland bersama putra mereka yang baru lahir minggu lalu, mengenakan mantel unta dan gaun tartan.

Pasangan itu kini tinggal di rumah Pangeran Harry dan Meghan di Windsor, Frogmore Cottage, dekat dengan kediaman Pangeran Andrew dan Sarah, Royal Lodge.

Putri Eugenie membagikan foto pertama putranya di Instagram pada hari kelahirannya, berupa gambar hitam putih yang menggemaskan dengan tangan kedua orang tua memegang jari-jari mungilnya.