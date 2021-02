Ajukan Cerai, Kim Kardashian dan Kanye West Sudah Punya Rencana Co-Parenting

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah hampir tujuh tahun menikah, Kim Kardashian resmi mengajukan gugatan cerai dari suaminya, Kanye West. Menurut People, gugatan diajukan pada Jumat, 19 Februari 2021.

Menurut sumber People, pasangan ini tetap berfokus pada keempat anak mereka meskipun akan bercerai. Mereka juga sudah memiliki rencana pengasuhan bersama atau co-parenting setelah bercerai nanti.

"Rencana pengasuhan anak dan pembagian aset terjadi dengan cepat, dalam beberapa hari terakhir," kata sumber itu. "Kim dan Kanye pada dasarnya menginginkan hal yang sama," kata sumber itu kepada People, Jumat.

Kim dan Kanye West memiliki empat anak, yaitu North, 7½, Saint, 5, Chicago, 3, dan dan Psalm, yang akan berusia 2 tahun pada Mei mendatang. Menurut sebuah sumber, para bintang sepakat atas hak asuh fisik dan hukum bersama, tidak ada yang menggugat pranikah, negosiasi telah berkembang dan kesepakatan sudah hampir selesai.

Menurut sumber tersebut, Kim telah mengambil keputusan adil dan bijaksana, juga menunjukkan kepeduliannya di tengah perpisahannya dari Kanye yang memiliki gangguan bipolar. Gangguan bipolar Kanye kembali terlihat pada pertengahan tahun lalu, bersamaan dengan pengumumannya untuk ikut dalam pemilihan presiden Amerika Serikat.

Sumber itu mengatakan Kim khawatir masalah itu akan mengganggu anak-anak. "Jadi dia bersikap lembut dan baik seperti yang dia bisa, sambil tetap mempertahankan apa yang dia rasa perlu dia perjuangkan," sumber itu menjelaskan.

Baca juga: Kim Kardashian Khawatir Perceraian Berdampak Buruk pada Anak-anaknya

Sumber kedua mengatakan bahwa bintang Keeping Up with the Kardashians dan rapper itu sependapat dalam hal anak-anak mereka.

"Keduanya hanya menginginkan yang terbaik untuk anak-anak. Mereka ingin anak-anak bahagia. Anak-anak akan tinggal bersama Kim, tapi Kanye akan bisa melihat mereka kapan pun dia mau. Mereka akan menyusun jadwal yang baik untuk semua orang."

Pengajuan perceraian dilakukan setelah periode yang penuh gejolak musim panas lalu. Pada Januari, berbagai sumber mengonfirmasi bahwa Kim telah menyewa pengacara perceraian terkenal Laura Wasser dan berencana untuk mengajukan gugatan cerai.