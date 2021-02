Cara Meghan Markle Menyembunyikan Kehamilan dari Muka Publik

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle dan Pangeran Harry mengumumkan bahwa mereka tengah menantikan kelahiran anak kedua. Pasangan bangsawan Inggris yang kini tinggal di Amerika Serikat itu mengumumkannya lewat foto hitam putih tepat di Hari Valentine, Minggu, 14 Februari 2021.

Di foto itu, Meghan tiduran di pangkuan Harry sambil memegang perutnya yang sudah besar.

"Kami dapat memastikan bahwa Archie akan menjadi kakak laki-laki. Duke dan Duchess of Sussex sangat gembira menantikan anak kedua mereka," kata juru bicara pasangan itu.

Pengumuman itu tidak menyertakan usia kandungan Meghan. Dia sempat mengalami keguguran pada Juni 2020.

Bagaimana dia menyembunyikan kehamilannya selama ini?

Pakaian longgar dan penampilan terbatas



Setahun terakhir telah terjadi perubahan drastis dalam kehidupan sosial setiap orang karena pandemi. Meghan dan Pangeran Harry menghabiskan masa karantinanya di rumah baru mereka di Los Angeles bersama sang anak, Archie.

Pasangan itu hanya terlihat keluar rumah beberapa kali untuk melakukan kegiatan sosial. Meghan memilih mengenakan pakaian longgar yang keren dan kasual, jauh berbeda dengan gayanya saat masih jadi anggota senior keluarga Kerajaan Inggris.

Gaya hidupnya yang santai memungkinkan Meghan menyembunyikan perutnya yang membesar. Penggemar kerajaan juga tak perlu bertanya tentang pilihan pakaiannya.

Saat jadi sukarelawan di acara Baby2Baby di Los Angeles akhir tahun lalu, ibu satu anak itu mengenakan kemeja putih longgar kasual yang dimasukkan ke dalam celana pendek hijau.

Pangeran Harry dan istrinya, Duchess of Sussex Meghan Markle mengunjungi Pemakaman Nasional Los Angeles di California, AS, 8 November 2020. Meski absen dalam acara Remembrance Sunday, Harry dan Meghan mengenang pahlawan dengan cara sendiri dengan mengunjungi Pemakaman Nasional Los Angeles. LEE MORGAN/Handout via REUTERS

Demikian pula penampilan Remembrance Day mereka pada November, Meghan tampak mengenakan gaun hitam dengan desain lipitnya yang membuat kehamilannya tidak terlihat.

Baca juga: Meghan Markle Umumkan Hamil Anak Kedua di Hari Valentine, Ikuti Putri Diana

Obrolan zoom



Sebagian besar penampilan publik Meghan terjadi lewat Zoom. Dia dan Harry rutin mengambil bagian dalam obrolan video dengan badan amal dan organisasi lain. Baru-baru ini, mereka bergabung dengan kelas puisi untuk menghormati Black History Month.

Ini berarti bagian bawah tubuhnya, termasuk perutnya, tidak perlu terlihat.

Tak ada media sosial



Akun Instagram resmi Sussex Royal itu dinonaktifkan tahun lalu setelah secara resmi menyerahkan tugas kerajaan mereka. Mereka lalu berkomitmen tak ingin menggunakan media sosial sama sekali sehingga mereka menghilang dari perhatian publik. Meghan Markle dan Pangeran Harry tak perlu mengunggah foto-foto di media sosial.

THE SUN | PEOPLE