Meghan Markle Umumkan Hamil Anak Kedua di Hari Valentine, Ikuti Putri Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle dan Pangeran Harry sedang menantikan anak kedua. Pasangan itu mengumumkan kehamilan Meghan tepat di Hari Valentine, Minggu, 14 Februari 2021. Bayi itu akan menjadi adik dari putra pertama mereka, Archie Harrison, yang akan berusia 2 tahun pada 6 Mei.

"Kami dapat memastikan bahwa Archie akan menjadi kakak laki-laki. Duke dan Duchess of Sussex sangat gembira menantikan anak kedua mereka," kata juru bicara pasangan itu kepada People.

Meghan dan Harry mengumumkan kabar kehamilan mereka dengan foto hitam-putih yang diambil dari jarak jauh melalui iPad oleh teman dan fotografer lama mereka, Misan Harriman. Pangeran Harry tampak tersenyum menatap penuh kasih pada Meghan, yang membuai perutnya yang terlihat membesar sambil rebahan di pangkuannya.

The Duchess of Sussex mengenakan gaun panjang rancangan Carolina Herrera yang pertama kali dibuat saat dia hamil Archie. Meghan memiliki hubungan lama dengan direktur kreatif merek tersebut, Wes Gordon.

Tanggal pengumuman kehamilan kedua ini sangat istimewa karena mendiang ibunya, Putri Diana, yang secara resmi mengumumkan bahwa dia sedang mengandung anak keduanya - Harry - pada Hari Valentine 1984.

Meghan Markle dan Pangeran Harry mengumumkan kehamilan kedua pada Hari Valentine 2021. (Instagram/@misanharriman)

Menurut arsip surat kabar Daily Express saat itu, kehamilan Putri Diana dipublikasikan dalam pernyataan dari istana Buckingham yang mengatakan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip senang dengan berita tersebut. Mereka menambahkan bahwa Diana, yang saat itu berusia 22 tahun, tidak memiliki preferensi apakah itu laki-laki atau perempuan.

Salah satu tajuk utama berita saat itu itu adalah "Double the Fun and Double the Mischief" di samping foto Pangeran William, yang berusia 20 bulan pada saat pengumuman itu. Diana dan Pangeran Charles menyambut putra kedua Harry pada 15 September 1984.

November 2020, Meghan yang saat ini berusia 39 tahun mengungkapkan bahwa dia mengalami keguguran pada Juli. "Kehilangan seorang anak berarti membawa kesedihan yang hampir tak tertahankan, dialami oleh banyak orang tetapi dibicarakan oleh sedikit orang," tulisnya dalam esai New York Times yang jujur dan memilukan pada 25 November 2020.

Meghan dan Harry, 36, secara resmi mengundurkan diri dari peran mereka sebagai bangsawan senior Kerajaan Inggris tahun lalu. Salah satu alasannya adalah mereka ingin memiliki kehidupan keluarga yang normal.

Saat Archie lahir, fokus pasangan itu semakin bergeser mengutamakan kebutuhan keluarga mereka. Setelah pindah ke California pada pertengahan Maret, Meghan Markle dan Pangeran Harry diam-diam fokus di belakang layar untuk mengembangkan yayasan baru mereka Archewell.