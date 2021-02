Jennie Blackpink Kesal Jepit Rambut Penting Ini Bikin Celananya Berlubang

TEMPO.CO, Jakarta - Jennie Blackpink kerap terlihat modis dalam berbagai kesempatan. Namun ternyata dia memiliki aksesori yang kerap ia gunakan. Aksesori itu berupa jepit rambut dalam bentuk cakar biru. Dalam vlog terbarunya, Jennie menunjukkan bahwa ia juga menjepitkannya ke celana jinsnya hari itu untuk aksesori praktis.

Namun cakar pada jepitan rambut itu cukup tajam dan akhirnya menembus celana jeans-nya. "Oh my God, ini menembus," ujarnya. Rose Blackpink yang duduk di sebelahnya juga terkejut dan menanyakan apakah benar jepit rambut itu menembus celananya.

"Ini adalah salah satu jeans favoritku, aku sangat sebal saat ini," ujarnya, sambil mengelus celana jeans-nya.

Sementara Rose Blackpink terlihat mencoba jepit rambut itu di jarinya. "Ini sangat tajam," katanya.

Jennie mengungkapkan bahwa dia tidak pernah menggunakannya pada rambutnya. Dia memiliki tujuan lain untuk itu. Penyanyi 26 tahun itu justru menggunakan jepit rambut sebagai aksesori tas. Dia bahkan mencocokkan jepit rambut dengan cincin Loquetnya dengan pesona biru.

Melansir laman Koreaboo, jepit rambut itJennie u sebenarnya berharga sekitar USD 20 atau sekitar Rp 279 ribu. Jepit rambut bermerek Coucou Suzette itu juga dapat terurai secara alami dan ramah lingkungan.

Selain sebagai aksesori, Jennie merasa jepit rambut berbentuk mata itu ada kaitannya dengan BLINKS, sebutan penggemar Blackpink. "Ada bagian dalam rap saya yang saya katakan, 'every time i blink, i could see in your eyes', seperti setiap kali saya berkedip dan itu tentang BLINKS," ujarnya, meski sedikit kesal jepit rambut itu menyebabkan celana kesayangannya berlubang. "Jadi jepit rambut ini selalu dipakai sepanjang hari dan sekarang membuat lubang di celanaku."

Vlog terbaru Jennie Blackpink itu menunjukkan persiapan latihan untuk konser The Show, yang digelar pada 31 Januari 2021. Di awal video terlihat saat Jennie latihan untuk bagian dia menari solo. Dia juga terlihat berbincang dengan Jisoo Blackpink yang sedang bersantai sambil menunggu waktu latihan. "Satu jam menjelang latihan berakhir," ujarnya di akhir vlog.

Jennie Blackpink juga berterima kasih kepada staff, penari dan BLINKS yang sudah menonton konser online pertama mereka. "Saya sangat senang membuat kenangan indah bersama orang yang luar biasa, terima kasih untuk semua penari dan staf terima kasih juga untuk BLINKS yang menunggu kami untuk waktu yang lama," tulisnya.