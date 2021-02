Kim Kardashian Emosi Lukisan Karya North West Diragukan Keasliannya

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian bisa sangat marah jika ada orang yang mengganggu anak-anaknya. Kali ini, dia marah karena banyak yang meragukan lukisan karya anak pertamanya, North West.

Bintang Keeping Up with the Kardashians itu belum lama ini membagikan foto lukisan pemandangan yang dibuat putri yang berusia 7 tahun itu di Instagram Story. Dia menyebutnya sebagai seniman kecil.

Namun, pengguna media sosial mulai mempertanyakan apakah North benar-benar melukis karya seni yang gayanya mirip dengan karya Bob Ross. Bob Ross adalah seorang pelukis, instrktur seni, dan pemandu acara televisi yang jadi host The Joy of Painting di era 1980-an hingga awal 1990-an.

"Saya seharusnya pergi tetapi saya tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana North West tidak melukis ini," tulis seorang pengguna Twitter, yang pesannya kemudian dibagikan di Kisah Instagram Kardashian West dengan nama pengguna yang diblok.

"Jangan main-main dengan saya jika itu tentang anak-anak saya," kata Kim Kardashian memulai unggahannya yang panjang di Instagram Story.

Putri Kim Kardashian - Kanye West, North West, memamerkan lukisan karyanya (Instgaram/@kimkardashian)

"Putri saya dan sahabatnya telah mengambil kelas melukis cat minyak yang serius di mana bakat dan kreativitas mereka didorong dan dipupuk. North bekerja sangat keras pada lukisannya dengan waktu beberapa minggu untuk menyelesaikannya. Sebagai ibu yang bangga, saya ingin berbagi hasil karyanya dengan semua orang," kata Kim.

Dia emosi karena banyak orang yang meragukan keaslian karya anaknya. "Tolong berhenti mempermalukan diri sendiri dengan hal-hal negatif dan biarkan setiap anak menjadi hebat!"

Ibu empat anak itu juga mengunggah lukisan pemandangan serupa yang pernah dilakukan teman putrinya. Orang-orang menyebut karya mereka sangat mirip. Kim membela bahwa keduanya memang mengikuti kelas seni yang sama.

Pemiliki brand kecantikan KKW itu membagikan lukisan yang dibuat oleh suaminya, Kanye West, ketika dia masih muda.

"Kembali ke beberapa karya seni ayahnya yang dia buat ketika dia masih kecil," kata perempuan 40 tahun itu di unggahannya.

Teman dekat keluarga Kardashian, Tracy Romulus, yang karyanya disebut mirip dengan lukisan North West, membela. Dia mengatakan anaknya dan North West belajar teknik melukis dari seorang instruktur.

"Mereka menghabiskan berminggu-minggu untuk satu lukisan dan sangat bangga pada diri mereka sendiri setelah menyelesaikan sebuah proyek," tulisnya di Instagram Story-nya. "Mereka mengikuti kurikulum tetapi karya-karyanya orisinal, dimulai dari kanvas kosong dan interpretasi masing-masing anak."

Ini bukan pertama kalinya Kim Kardashian menanggapi tuduhan bahwa North telah meniru karya orang lain. Sebelumnya, North West dituduh meniru gaya bermusik selebriti media sosiak ZaZa ketika bernyanyi di peragaan busana Yeezy ayahnya.