Kelly Clarkson Curhat Kesulitan Co-Parenting dengan Mantan Suami

Lewat akun Twitter-nya, Kelly Clarkson menuliskan, "Sedih sekali mendengar tentang @robinwilliams hari ini. Ia merupakan orang bertalenta hebat dan benar-benar baik. Sedih sekali." Justin Lubin/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Kelly Clarkson mengungkap pengasuhan bersama atau co-parenting setelah perceraiannya dari Brandon Blackstock. Dia mengatakan kondisinya sulit tapi mereka sepakat selalu berbagi tugas membersarkan kedua anak mereka, River Rose, 6, dan Remington Alexander, 4.

Dalam bincang-bincang dengan Khloe Kardashian, dia mengatakan bahwa kesulitan utamanya adalah karena mereka berada di tempat yang berbeda. Dia membandingkannya dengan co-parenting yang dilakukan Khloe dan Tristan Thompson untuk anak mereka, True yang kini berusia 2,5 tahun, yang terlihat lebih mudah.

"Ini sulit. ... Aku tahu denganku dan Brandon, itu hal yang sulit karena kita berada di tempat yang berbeda, dan kami berdua sepakat tentang hal-hal utama, tetapi hal yang sulit ketika kalian tidak bersama sepanjang waktu, untuk saya pribadi," kata dia, seperti dikutip People, Selasa, 9 Februari 2021.

Pemenang American Idol musim pertama itu mengatakan bahwa dia dan Brandon selalu fokus pada anak-anak. "Selama ini tentang anak-anak dan minat terbaik mereka, maka kami berdua setuju," kata penyanyi itu.

Baca juga: Kelly Clarkson Enggan Bicara soal Perceraian demi Lindungi Anak-anaknya

Clarkson mengajukan gugatan cerai dari Blackstock pada Juni 2020. Dia juga ibu tiri anak-anak Blackstock dari hubungan sebelumnya, Savannah, 19, dan Seth, 14.

Di acara bincang-bincangnya pada November, penyanyi "Mr. Know It All" itu merefleksikan pelajaran yang dia dapat sepanjang 2020. Dia mengatakan bahkan di usia 38 tahun, pun dia merasa selalu berubah dan maju dalam arti yang baik dan cara yang baik.

"Saya selalu ingin memastikan bahwa saya menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri," ujar dia.

Baca juga: Kelly Clarkson Bercerai, Minta Bantuan Terapis dan Psikolog Anak

Sejak kecil dia sudah dinasihati ibunya bahwa dia akan menjadi pribadi yang dipengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Jadi, dia ingin memastikan bahwa dia dikelilingi orang-orang yang ingin dia jadi versi terbaik dirinya.

Menurut dia, orang-orang di sekitarnya bisa jadi pengaruh yang buruk dalam waktu tertentu. Tapi bukan berarti mereka jahat, hanya berada di jalur yang berbeda.

"Dan saya pikir tidak apa-apa. Semua orang berada pada kurva belajar yang berbeda, dan setiap orang mempelajari sesuatu yang berbeda pada waktu yang berbeda," ujar dia.

Sebuah sumber sebelumnya mengatakan bahwa prioritas Kelly Clarkson setelah perceraian adalah memastikan anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan penuh kasih.