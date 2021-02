Putri Eugenie Melahirkan Anak Laki-laki, Cicit Kesembilan Ratu Elizabeth II

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Eugenie dan Jack Brooksbank menyambut kelahiran anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki dengan sebuah unggahan foto di Instagram pada Selasa, 9 Februari 2021. Foto tersebut memperlihatkan tangan bayi yang memegang jari Putri Eugenie dan tangan Jack memegang tangan si bayi.

Cucu Ratu Elizabeth II itu tak memberikan keterangan apa pun kecuali emoji tiga hati berwarna biru dan dua tanda seru untuk menunjukkan kegembiraannya.

Sebelumnya, Kerajaan Inggris telah mengumumkan kelahiran anak Putri Eugenie dalam sebuah pernyataan resmi. Dalam pengumuman disebutkan bahwa bayi laki-laki itu memiliki berat lahir 8 pon 1 ons atau sekitar 3,7 kilogram.

Putra pasangan ini adalah cicit kesembilan bagi Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip serta cucu pertama dari orang tua Putri Eugenie, Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson.

"Yang Mulia Putri Eugenie telah melahirkan seorang putra dengan selamat hari ini, 9 Februari 2021, pukul 8: 55 pagi di Rumah Sakit Portland," demikian pernyataan Istana Buckingham. "Jack Brooksbank hadir."

"Ratu, Duke of Edinburgh, Duke of York, Sarah, Duchess of York, dan Tuan dan Nyonya George Brooksbank telah diberitahu dan senang dengan berita itu," lanjut pernyataan itu. "Yang Mulia dan anaknya baik-baik saja."

Rumah Sakit Portland di London adalah tempat kelahiran Eugenie, serta kakak perempuannya, Putri Beatrice. Di rumah sakit ini juga Meghan Markle melahirkan Archie, yang akan merayakan ulang tahun keduanya di bulan Mei.

Sesuai dengan tradisi kerajaan, nama anak yang baru dilahirkan tak langsung diumumkan. Pengamat kerajaan Victoria Arbiter mengatakan tradisi itu untuk memberi tahu seluruh anggota keluarga kerajaan sebelum deklarasi publik.

"Kerajaan, bagaimanapun, juga harus mempertimbangkan tanggung jawab besar dalam menamai anggota baru keluarga dan mereka ingin seratus persen yakin akan pilihan mereka sebelum mengumumkan nama dan menyegel tempat bayi dalam sejarah," kata dia kepada Town & Country sebelum kelahiran putra Pangeran Charles dan Kate Middleton, Pangeran Louis, pada April 2018.

Eugenie dan Jack menikmati kehidupan rumah tangga sejak pernikahan mewah mereka di Kapel St.George di Kastil Windsor pada Oktober 2018.

Pada 25 September, Eugenie membagikan berita bayi mereka yang menggembirakan di Instagram dengan postingan manis yang menampilkan pasangan tersebut memegang sepasang sandal beruang yang lembut. "Jack dan saya sangat bersemangat untuk awal 2021…" tulis Putri Eugenie di keterangan.

PEOPLE | TOWN AND COUNTRY