Gwen Stefani Merasa Insecure karena Pertambahan Usia

TEMPO.CO, Jakarta - Superstar Hollywood seperti Gwen Stefani juga bisa merasa tidak aman atau insecure. Juri The Voice itu mengaku mengkhawatirkan keahliannya membuat musik, bidang yang dia tekuni sejak puluhan tahun lalu.

Saat membuat single barunya, Let Me Reintroduce Myself, dia berkata takut orang-orang menganggap karyanya itu sebagai barang pusaka.

"Saya merasa seperti orang-orang akan menghakimi saya dan berkata, 'Nah, kamu sudah sangat tua. Kenapa masih mau bikin (musik)?'" kata dia awal Februari lalu. "Setiap orang memiliki ketakutan atau rasa insecure sendiri."

Perempuan 51 tahun ini menganggap musik sangat berguna baginya karena membantu menjaga kesehatan mental. Ketika dia berpisah dari Gavin Rossdale, ayah dari tiga anaknya, musiklah yang membuat dia bisa melewatinya.

"Musik selalu menjadi tempat yang sangat menakjubkan untuk menuangkan isi hati dan emosi saya. Ini seperti terapi," kata mantan vokalis band No Doubt itu.

Sekarang, Gwen membuat musik yang manis dengan calon suaminya, Blake Shelton. Pasangan ini bertunangan pada Oktober 2020. Awalnya, keduanya berencana melangsungkan pernikahan pada awal 2021, tetapi harus ditunda karena pandemi COVID-19.

Gwen ingin pernikahannya dihadiri orang tuanya. Sementara, sulit bagi orang tua bepergian atau keluar rumah di masa ini karena rentan virus.

"Saya hanya ingin orang tua saya ada di sana saat ini. Orang tua saya tidak datang ke Thanksgiving karena mereka sangat ketakutan, jadi lebih suka jika itu dilaksanakan bukan situasi COVID," kata dia.

Dia juga tak ingin mengenakan masker atau pelindung wajah lainnya saat menikah. Bahkan jika membuat acara kecil yang dibatasi untuk keluarga, dia merasa masih berisiko terhadap penyebaran COVID-19. Jadi, dia memilih melihat situasi dalam beberapa bulan ke depan.

Gwen belum menyebutkan lokasi yang direncanakan untuk menikah, tapi kemungkinan besar akan dilangsungkan di Peternakan Oklahoma mereka, tempat Blake melamar. Pasangan itu sudah membangun kapel yang rencananya akan digunakan untuk menikah.

Gwen sempat mengatakan bahwa dia sangat mencintai properti dan lingkungan pedesaan. Ketiga putranya juga menyukainya.

Gwen Stefani dan Blake Shelton menjalni hubungan sejak lima tahun lalu. Bagi Gwen, Blake akan menjadi suami keduanya, sementara bagi Blake ini akan jadi pernikahan ketiganya setelah bercerai dari Kaynette Williams pada 2006 dan Miranda Lambert pada 2015.

HELLO! MAGAZINE