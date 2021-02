Fashion Miley Cyrus di Super Bowl, Terinspirasi Pemandu Sorak

TEMPO.CO, Jakarta - Miley Cyrus tampil jelang pertandingan Tampa Bay Buccaneers dan Kansas City Chiefs, di Super Bowl LV, di Tampa, Florida, Amerika Serikat. Cyrus memasuki panggung dengan menyanyikan lagu remix tahun 1981 "Mickey" oleh Toni Basil - tetapi bukannya "Hey Mickey", liriknya adalah "Hey Miley."

Penyanyi itu membawakan sejumlah lagu dari album terbarunya, "Plastic Hearts," yang dirilisnya pada tahun 2020, termasuk single dengan nama yang sama; serta versi solo dari remixnya dengan Stevie Nicks, "Midnight Sky."

Di sela-sela penampilannya, Miley Cyrus memberi tahu peserta konser secara langsung, yang merupakan sekelompok pekerja garis depan yang berbasis di Tampa, tentang pakaiannya. "Ini bukan kostum. Itu adat," ujarnya seperti dilansir dari laman Insider.

Cyrus mencocokkan warna-warni, latar belakang set kolase dan sampul album "Plastic Hearts" dengan pakaian bernuansa merah jambu dan hitamnya. Dia tiba di atas panggung dengan setelan dua potong yang terinspirasi oleh pemandu sorak, termasuk rok dengan garis payet dan atasan halter yang dicetak dengan huruf "FTW". Dia juga mengenakan bantalan lutut yang berbeda dan membawa pom-pom yang sesuai.

Miley Cyrus saat tampil sebelum pertandingan Kannsas City Chiefs bertanding di Super Bowl LV, 7 Februari 2021. Doug Benc/Handout Photo via USA TODAY Sports

Pada hari-hari menjelang penampilannya di Super Bowl, Miley Cyrus membagikan sekilas tampilan yang terinspirasi dari pemandu sorak di Instagram. Sedangkan untuk paruh kedua penampilannya, Cyrus menggantinya dengan atasan yang terinspirasi dari kaos sepak bola yang dilapisi payet dan dicetak dengan nomor 25. Celananya sepanjang betis dengan strip merah jambu dan hitam yang serasi di sepanjang sisinya, dan dia melengkapi penampilannya dengan sepatu hak perak.

Mantan istri Liam Hemsworth itu menyambut sejumlah ikon musik tahun 80-an di atas panggung, seperti Billy Idol dan keduanya membawakan lagu 1982 "White Wedding", serta duet mereka di album baru Cyrus, "Night Crawling." Penyanyi rock Joan Jett kemudian membawakan lagu hit tahun 80-an "Bad Reputation" dengan Cyrus.

Cyrus juga menampilkan versi solo "Jolene" Dolly Parton dan menyebut Parton sebagai "ibu peri" serta beberapa lagu hit lamanya, termasuk "We Can't Stop", "Wrecking Ball", "The Climb", dan "Party in the U.S.A.," dan bahkan menunjukkan persona Disney Channel-nya. "Hannah Montana tidak ada di sini, tapi aku akan memeriksa di belakang dan melihat apakah kita bisa mendapatkannya," kata Cyrus di sela-sela lagu.

Baca juga: Bagi Miley Cyrus Rambut Refleksi Seksualitas dan Ketenangan Dirinya

Miley Cyrus mengatakan bahwa dia ingin penampilannya sebagai ucapan terima kasih kepada pekerja garis depan di tengah pandemi yang sedang berlangsung. Dia juga ingin pertunjukan itu menjadi penghormatan kepada ikon musik wanita yang menurutnya telah menginspirasinya - termasuk Parton dan Jett. "Ketika orang memikirkan akhir pekan sepak bola, mereka tidak selalu memikirkan wanita yang kuat, tapi setelah ini, saya pikir mereka akan melakukannya," kata Cyrus.