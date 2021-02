Potret Ayu Ting Ting dengan Gaya Rambut Baru, Pendek dan Bergelombang

TEMPO.CO, Jakarta - Ayu Ting Ting mengubah penampilannya. Pedangdut yang biasanya berambut panjang itu motong rambutnya sedikit di atas bahu bahu bahu. Penampilan barunya itu diunggah di Instagram pada Senin, 8 Februari 2021.

“New me,” tulis dia di keterangan foto.

Ayu mengunggah empat fotonya dengan ekspresi yang berbeda-beda dalam satu frame. Dia mengenakan kemeja hijau dan mengalungi masker. Rambut barunya yang berwarna cokelat ditata bergelombang.

Sehari sebelumnya, ibu satu anak ini mengunggah video singkat di Instagram Story saat dia mengunjungi Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio. Ayu tampak duduk di kursi dan bersiap dipotong rambutnya.

“Sama A’ Dicky mau dipotong nggak ya kira-kira, atau mau diapain, A’?” kata Ayu sambil tertawa.

Ayu juga mengunggah video saat bertemu dengan Iis Dahlia dan Oki Lukman yang menjalani perawatan rambut di tempat yang sama. Ayu yang saat itu sudah memotong rambut, masih menyembunyikan hasil akhirnya di balik kerudung oranye.

“Launching besok ya...” kata Oki Lukman.

Ayu mengubah penampilannya tak lama setelah dia dikabarkan batal menikah dengan Adit Jayusman. Setelah memotong rambutnya, banyak yang Ayu memiliki aura baru.

“So fresh, look younger and more beautiful,” kata Dewi Gita.

Ayu terakhir kali memotong rambut pendek dan mewarnainya jadi pirang pada 2019 lalu. Biasanya, Ayu Ting Ting berambut panjang dengan gaya dan warna yang sering diubah.