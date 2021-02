Berat Badan Salmafina Sunan Turun 8 Kg dalam 2 Bulan, Olahraga 4 Kali Seminggu

TEMPO.CO, Jakarta - Salmafina Sunan mengalami kenaikan berat badan selama bekerja dari rumah di masa pandemi COVID-19. Selama di rumah, putri pengacara Sunan Kalijaga ini mengaku banyak rebahan dan tidur-tiduran, ditambah banyak makan. Tapi saat ini berat badannya sudah turun 8 kilogram setelah dua bulan rutin olahraga.

Dia unggahan foto terbarunya di Instagram, Jumat, 5 Februari 2021. Di foto itu dia memperlihatkan tiga penampilan, dari ketika beratnya 66-67 kilogram dan ketika turun lagi jadi 59 kilogram.

“Same person, same confidence, different mindset. 2 and half months ago vs now,” tulis perempuan yang disapa Alma ini di keterangan foto.

Menjawab beberapa pertanyaan pengikutnya di kolom komentar, dia mengatakan bahwa dia sempat tidak mengunggah foto di Instagram selama berbulan-bulan karena merasa insecure dan benci dengan tubuhnya sendiri. Alma dulu rajin olahraga dan menjaga pola makan.

“Karena aku dulunya gila banget olahraga terus jadi gemuk ya semacam gak terima gitu! And I know I can balik ke yang dulu. Aku kira akan lama at least 1 tahun. Ternyata 2-3 bulan progresnya kelihatan dan progres itulah yang bikin aku semangat untuk naik level ke progres yang lebih drastis lagi,” ujar Alma yang latihan empat kali seminggu.

Di foto itu Salma yang mengenakan tank top dan celana pendek saat berat badannya naik, memamerkan selulit dan lemak di pahanya. Dia mengatakan selulitnya belum hilang, tapi kini tak lagi separah dulu.

“Memang takes time, even my trainer has selulit n strechmark,” kata Salmafina.