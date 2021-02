Mau Menjual Rumah? Ini 3 Hal Penting yang Harus Diubah

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan untuk menjual rumah bisa jadi hal yang sulit. Tetapi sebenarnya menjual rumah Anda adalah tantangan yang sebenarnya, karena bisa memakan waktu, membuat frustrasi, dan mengeluarkan banyak biaya.

Taylor Spellman, seorang desainer interior dan pembawa acara Discovery Plus baru "One Week to Sell," adalah ahli dalam mengeluarkan rumah yang sulit dijual dari pasar. Dia memberi tahu Insider tentang perubahan terjangkau yang harus dilakukan pemilik rumah untuk membantu rumah mereka cepat terjual.

Perubahan penting yang bisa dilakukan saat menjual rumah

1. Pastikan rumah Anda memiliki daya tarik universal

Spellman mengatakan salah satu kesalahan terbesar yang dia lihat dilakukan orang ketika mencoba menjual rumah adalah terlalu banyak memasukkan kepribadian mereka ke dalamnya. Calon pembeli harus dapat membayangkan diri mereka tinggal di dalam rumah itu, dan jika rumah Anda terlalu mencerminkan selera Anda yang berbeda saat Anda memasarkannya, Anda mungkin secara tidak sengaja menghalangi pembeli.

Misalnya, dinding yang dicat cerah dapat membuat pembeli tidak tertarik. "Orang-orang memiliki reaksi aneh seperti ini ketika mereka masuk ke sebuah rumah dan ada dinding besar berwarna biru kehijauan atau ruang makan berwarna merah," kata Spellman. "Orang-orang akan bilang, 'Saya suka rumahnya, tapi saya tidak suka ruang makan itu.'"

Cat, meskipun merupakan aspek kecil dari ruangan, dapat menjadi penentu bagi pembeli potensial, jadi lebih baik untuk memastikan semua dinding Anda bernuansa netral sebelum Anda menjual. "Anda menyukai pirus, tapi mungkin mengecatnya dengan warna abu-abu muda yang segar akan lebih baik bagi pembeli untuk masuk dan melihat diri mereka di sana," kata Spellman.

Cat juga merupakan cara yang bagus untuk mencerahkan rumah Anda sebelum menjual karena dapat secara drastis mengubah keseluruhan nuansa ruangan tanpa menghabiskan uang.

2. Anda ingin membuat ruangan terlihat sebesar mungkin

Sebagai penjual, tugas Anda adalah membuat ruangan terlihat sebesar mungkin, yang seringkali mudah dilakukan dengan furnitur yang sudah Anda miliki, menurut Spellman. Pengaturan furnitur Anda untuk kehidupan sehari-hari Anda mungkin tidak optimal untuk menjual rumah.

"Mungkin Anda meletakkan sofa ke arah tertentu karena begitulah cara Anda hidup dan itu yang terbaik untuk anak-anak, tetapi pada saat yang sama, itu tidak benar-benar sesuai dengan ruangnya," katanya. "Jadi jika Anda menggesernya ke dinding yang berbeda, saat pembeli potensial masuk, mereka akan benar-benar dapat berjalan melalui ruang tamu dan melihat seberapa besar itu."

Spellman menambahkan bahwa elemen mengejutkan dan sederhana lainnya yang dapat membuat ruangan terasa lebih besar adalah pencahayaan yang baik. Orang sering kali mengganti bohlam pada waktu yang berbeda, jadi Anda mungkin memiliki jenis bohlam berbeda dengan kecerahan berbeda di ruangan yang sama, yang dapat membuat ruangan terlihat kusam atau tidak rata.

"Saat orang tersebut masuk, Anda ingin semuanya benar-benar terang dengan jenis bohlam yang sama sehingga menghasilkan jenis cahaya yang sama," kata Spellman.

Pencahayaan yang baik juga akan memastikan ruangan tersebut fotogenik, yang sangat penting dalam penjualan rumah modern. "Sembilan puluh persen pembeli memulai pencarian mereka secara online, jadi ketika Anda memasang foto-foto itu, kami benar-benar perlu menarik perhatian pembeli dan membawanya keluar," kata Spellman. Jika ruangan cukup terang saat difoto, maka akan lebih menarik bagi pembeli.

3. Jaga kepentingan calon pembeli di hati saat Anda mempersiapkan rumah untuk dijual

Sebaiknya pastikan rumah Anda dalam keadaan rapi sebelum Anda memasarkannya, tetapi Spellman memperingatkan bahwa pemilik rumah harus memastikan semua perubahan yang mereka buat akan benar-benar membantu penjualan rumah mereka. Dia sering melihat pemilik rumah mencoba membuat perubahan yang tidak pernah mereka lakukan pada rumah mereka sebelum mereka menjualnya, seperti memasang meja baru atau merobohkan dinding.

Namun perubahan tersebut mahal dan memakan waktu, dan bahkan mungkin tidak membuat ruang terlihat seperti yang diinginkan pembeli. "Anda memasukkan apa yang ingin Anda lakukan, dan calon pembeli mungkin akan datang dan melakukan apa yang ingin mereka lakukan," kata Spellman. "Pastikan bahwa ruang tersebut tercermin dalam cahaya terbaik mutlak, secara kiasan dan harfiah. "Jangan kewalahan dengan hal-hal yang akan Anda lakukan tetapi tidak Anda lakukan, karena Anda tidak akan mendapatkan keuntungan di sana."

Baca juga: 4 Tips Menggantung Tanaman untuk Mempercantik Rumah

Spellman mengatakan bahwa mendapatkan pandangan baru pada ruang dapat membantu Anda memastikan bahwa Anda menginvestasikan uang untuk renovasi yang bermanfaat sebelum menjual. Seorang makelar, desainer interior, atau bahkan hanya seorang teman dapat membantu Anda melihat rumah dengan lebih kritis. "Anda mungkin tidak melihatnya dengan benar karena ini adalah rumah Anda dan Anda menyukainya," kata Spellman.