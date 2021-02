Curhat Donna Agnesia Kangen Suami Selama Isolasi Mandiri

TEMPO.CO, Jakarta - Donna Agnesia harus menjalani isolasi mandiri di apartemennya setelah dinyatakan positif COVID-19. Aktris dan presenter olahraga itu sudah menjalani isolasi selama 11 hari, terpisah dari suami, Darius Sinathrya, dan ketiga anaknya yang berada di rumah.

Lama sendirian, Donna mulai dilanda rindu pada sang suami. Selama 10 hari pertama, ibu tiga anak ini hanya bisa bertemu melalui panggilan video. Dia melewatkan rutinitas harian bersama keluarga.

“Hey You... I miss spend time with you. Kangen ngobrol, kangen ngopi bareng, kangen becanda, kangen sebel-sebelan & baikan, kangen meluk, kangen jalan sambil pegangan tangan, kangen dibonceng, kangen jalan-jalan, kangen semuanya deh,” kata dia dalam unggahan Instagram, Minggu, 31 Januari 2021.

Dia mengunggah beberapa momen bersama suaminya, termasuk saat berbincang-bincang di teras, liburan ke luar negeri, naik gunung, dan touring dengan sepeda motor.

Selama 14 tahun menikah, Donna jarang berpisah untuk waktu yang lama dengan Darius. Bahkan kadang-kadang bekerja pun mereka bersama. Jadi, Donna merasa sangat kehilangan momen bersama suami.

“Mungkin orang bilang lebay kali ya hihihi but that’s what i feel. Selama 10 hari ini ketemunya sebatas layar hp. Apa jadinya kalo harus LDR berbulan-bulan ya? Ga kebayang. Miss you beybie,” tulis Donna lagi.

Donna mengumumkan bahwa dia terinfeksi COVID-19 pada Senin, 25 Januari 2021. Dia mengalami gejala ringan di awal infeksi, termasuk pilek dan pusing, tanpa demam. Hasil cek saturasi oksigen dan rontgen parunya juga baik.

Namun, setelah berkonsultasi dengan dokter, dia disarankan menjalani isolasi mandiri, terpisah dari keluarganya yang semuanya negatif virus corona.

Sebelumnya, Darius mengirim pesan yang menguatkan istrinya selama isolasi mandiri. Dia mengatakan bahwa Donna akan kuat dan bisa melewati semuanya.

"Aku akan selalu ada buat nemenin dan nguatin kamu melewati kondisi ini sampai kamu sembuh dan pulih dari penyakit ini," tulis Darius Sinathrya kepada Donna Agnesia.