Khloe Kardashian Unggah Foto Berbikini, Pamer Stretch Mark

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga Kardashian Jenner mengunggah beberapa foto dari liburan mereka, di kepulauan Turks dan Caicos, termasuk Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian dan Kylie Jenner. Mereka memberikan sekilas pakaian gaya tampilan liburan di pantai terbaik mereka.

Khloe Kardashian misalnya, dia menunjukkan stretch mark-nya di Instagram pada Sabtu, 30 Januari. Dia mengunggah foto dirinya mengenakan bikini minim dari lini pakaian Good American-nya. "Saya suka garis-garis saya," dia menulis teks pada postingan tersebut, sambil menambahkan emoji zebra untuk penekanan, seperti dilansir dari laman People.



Tampilan close-up tubuhnya membuatnya mendapatkan banyak komentar yang mendukung dari saudara kandung dan teman-temannya yang terkenal. Kim Kardashian menulis bahwa "Ini pinggang untukku ..." bersama dengan emoji tepuk tangan. Kylie Jenner yang mengambil foto itu pun ikut memujinya. "Kylie Jenner fotografer saya !!!!! Aku mencintaimu," ujar Khloe menanggapi adik perempuannya.



Kakak adik Kardashian Jenner ini telah saling membantu mengambil beberapa foto liburan. Beberapa jam sebelum dia memamerkan stretch mark-nya, Khloe Kardashian memposting foto mengenakan luaran berwarna biru yang diambil oleh Kylie Jenner. Pendiri Kylie Cosmetics itu juga membagikan fotonya sendiri mengenakan bikini oranye yang serasi yang tampaknya diambil di tempat yang sama.

Sementara Kim Kardashian juga berbagi serangkaian foto menggemaskan dengan putrinya North dan Chicago. Dalam foto-foto manis, ibu empat anak ini terlihat mengenakan tankini hijau seksi sementara North dan Chicago bergaya sporty bernuansa pastel dengan bunga di rambut mereka. Mereka berdiri di trotoar dalam perjalanan ke pantai. "Perjalanan perempuan!" pendiri SKIMS memberi cap pada gambar-gambar itu.

Sedangkan Kourtney Kardashian membagikan foto dirinya yang lain mengenakan bikini tali merah kecil. Sebelumnya ibu tiga anak itu memposting dua foto dirinya dalam balutan bikini saat keluar dari kolam. "Sedikit bersenang-senang di bawah sinar matahari," tulisnya di postingan, seperti dilansir dari laman People.

Foto-foto Khloe Kardashian itu berselang beberapa hari setelah dia mengungkapkan dalam promo untuk musim terakhir Keeping Up With the Kardashians bahwa dia ingin memiliki anak lagi dengan kekasihnya pemain NBA Tristan Thompson. Hal ini pun membuat para penggemarnya tak sabar menanti kabar baik dari ibu satu anak itu.