Renatta Moeloek Tak Suka Pakai Barang Fashion Mahal

TEMPO.CO, Jakarta - Chef Renatta Moeloek sering tampil stylish dengan gayanya yang chic dan tomboi. Meski demikian, dia rupanya tak suka memakai barang-barang bermerek yang harganya mahal.

Renatta mengungkapkan hal itu dalam podcast “Kita Nih Ngapain!!” di kanal YouTube Deddy Corbuzier yang diunggah Sabtu, 30 Januari 2021.

Di podcast itu, Deddy dan Renatta membicarakan kebiasaan orang pamer di media sosial. Ada yang rela bayar mahal untuk berfoto jet pribadi yang sedang tidak terbang, ada juga yang menyewa barang-barang fashion bermerek.

“Gue personally kalau pakai branded item, gak suka barang yang mahal banget, yang value-nya terlalu tinggi ada di badan gue, karena gue feel insecure,” kata juri Master Chef Indonesia ini.

“Misalnya ada cincin berlian 300 juta, lo jalan-jalan kemana-mana bawa 300 juta di jari lo. Kalo misalnya kesenggol berliannya copot, hilang begitu aja, it’s not save,” kata perempuan 26 tahun ini.

Selain merasa tidak aman, dia juga merasa tidak perlu memamerkan atau membanggakan sesuatu kepada orang lain. Jika punya barang mahal, dia memilih menyimpannya.

“Kalau gue mau show off, lebih baik ke emak gue karena itu bikin bangga. Oh... anakku sukses, anakku sekarang punya ini. Misalnya pergi ke restoran, aku yang bayar. Itu showing off, tapi jelas tujuannya biar dia bangga,” kata Chef Renatta.

Renatta juga mengaku tak terlalu aktif di media sosial karena dia termasuk orang yang introvert.

Dia menggunakan media sosial tapi tidak mencurahkan hidupnya di sana. Dia juga tak selalu mengecek media sosial.

"Maybe because im not lonely. Maksudnya, I feel I'm blessed surrounded by good people. saya punya temen yang bisa ditelepon kalau malam, ngobrol, gue ada pasangan yang gue bisa ngobrol anytime I like," kata dia.

Ditambah, teman-teman dekatnya juga bukan orang yang suka update di media sosial. Menurut Renatta Moeloek, media sosial dulu menyenangkan tapi makin ke sini tidak lagi.