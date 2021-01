Setelah Umumkan Kehamilan, Halsey Pamer Bekas Luka Operasi Endometriosis

Pelantun "Without Me" itu juga mengungkapkan perjuangannya dengan endometriosis, termasuk beberapa operasi mengerikan yang dia jalani. Dalam penampilan 2018 di The Doctors, di mana dia meningkatkan kesadaran tentang endometriosis, dia merefleksikan pengalaman tampil melalui keguguran. Foto/Instagram/iamhalsey